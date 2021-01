Dortmund: „Auch in der feinen Gartenstadt gibt es Asoziale“ – Anwohnerin auf 180

Dortmund. Historische Villen, schicke Häuser, viel Grün: Das ist die Gartenstadt in Dortmund.

Doch was nach ungetrübter Vorstadtidylle klingt, hat auch seine Schattenseiten. Die bringen jetzt eine Anwohnerin in Rage – und viele weitere Menschen aus Dortmund stimmen ihr zu.

Dortmund: Dieses Problem beschäftigt die Gartenstadt

„Auch in der feinen Gartenstadt gibt es ein paar Asoziale“, beschwert sie sich in einer Dortmund-Gruppe bei Facebook. „Ich kann sowas nicht verstehen.“

Der Grund für ihre Wut? Wenn die Altpapiercontainer voll sind, werfen ihre Nachbarn ihren Papiermüll achtlos daneben. Doch dabei bleibt es nicht: Auch Plastikmüll und Styropor landen regelmäßig dort, wo sie nicht hingehören. Müll-Chaos in Dortmunds schickstem Wohnviertel?

Immer wieder stößt die Frau aus Dortmund in ihrer Nachbarschaft auf wilde Müllhaufen. Foto: privat

Nicht nur dort. „Diese Müllhaufen sieht man überall in der Stadt...“, hat die Gartenstädterin festgestellt.

Diese Umstände sorgen für mehr Papiermüll

Kein Wunder: „Gerade zu den Feiertagen, speziell Weihnachten, hat sicherlich das Aufkommen an Verpackungen/Kartons an den Depotcontainer-Standorten zugenommen“, bestätigt Petra Hartmann, Sprecherin der Entsorgung Dortmund GmbH (EDG). Auch die vermehrte Online-Bestellungen wegen der Corona-Pandemie, die häufig in Pappe verpackt seien, tragen ihren Teil dazu bei.

Nicht nur die schiere Masse, sondern auch die Art der Entsorgung bringe die Container an ihre Grenzen. „Kartons, die unzerkleinert in den Depotcontainern landen, entfalten sich dort wieder, die Container erscheinen voll, sind es aber gar nicht. Kartons werden dann häufig leider einfach neben die Container abgestellt – die Standorte vermüllen.“ Hilfreich sei, die Kartons vor der Entsorgung zu zerkleinern, um das volle Volumen nutzen zu können.

Dortmund: Immer wieder landet Müll neben den Containern. (Symbolbild) Foto: imago images / Rech

„Zudem beobachten wir auch, dass Sperr- und Hausmüll illegal an den Depotcontainern abgestellt werden“, sagt Hartmann. Ihr trauriges Fazit: „Insgesamt kennzeichnet das einen immer achtloseren Umgang mit dem öffentlichen Raum.

So reagieren die Dortmunder

Viele Mitglieder der Facebook-Gruppe würden Hartmann vermutlich zustimmen. „Mich machen die Containerstandorte auch immer nur völlig sprachlos“, kommentiert ein Mitglied. Weitere melden sich aus Marten, aus Bittermark, aus Aplerbeck und bestätigen ein ähnliches Bild aus ihren Stadtteilen.

Dabei könnte die Lösung so einfach sein: „Wenn der Container voll ist, nehme ich meinen Müll eben wieder mit!“, meint die Frau aus der Gartenstadt, die ihren Namen der nachbarschaftlichen Beziehungen wegen nicht verraten mag.

So geht die Stadt gegen das Müllproblem vor

Weil viele Menschen das nicht tun, schickt die Stadt seit Mitte Dezember vermehrt Teams durch die Stadt, die besonders betroffene Container-Standorte noch häufiger reinigen.

Außerdem rief Dortmund die „Dreckpetze“ ins Leben. Über diese Website kann jeder Dortmunder illegal entsorgten Abfall melden, die EDG kümmert sich um den Rest. „Stand 17. November 2020 wurden in diesem Jahr bereits über 10.000 Meldungen über illegale Abfallablagerungen registriert“, gibt die EDG in einer Pressemitteilung bekannt – einige davon auch aus der Gartenstadt.

Ob die hitzige Diskussion in der Facebook-Gruppe mehr Bewusstsein für das Problem schafft und sich der wild abgelegte Müll in der Folge reduziert, bleibt abzuwarten. (vh)