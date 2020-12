Dortmund: Frau öffnet nachts nichtsahnend die Tür – plötzlich sticht ihr Nachbar zu

Dortmund. Schreckliche Messertat mitten in der Nacht in Dortmund!

Eine Frau (47) hat am Sonntagabend gegen 23.40 Uhr ihre Wohnungstür in Dortmund-Dorstfeld geöffnet, nachdem es an der Haustür noch mitten in der Nacht klingelte. Vor der Tür stand ihr 26 Jahre alter Nachbar. Unvermittelt stach er mit einem Messer auf die Frau ein.

Dortmund: Schreckliche Messerattacke mitten in der Nacht

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Zeugen, die die Messerattacke beobachteten, riefen sofort die Polizei. Die Beamten konnten den Mann noch vor Ort festnehmen. Die Rettungskräfte kümmerten sich um die lebensgefährlich verletzte Frau, bis der Rettungswagen sie kurze Zeit später ins Krankenhaus brachte. Mittlerweile ist das Opfer zum Glück außer Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen liegen der Polizei Hinweise vor, dass der Tatverdächtige psychisch krank sei. „Eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung wurde angeordnet“, hieß es laut Polizei. (js)