Dortmund: Amazon klopft bei der Tafel an – was dann passiert, macht sprachlos

DAS ist ja mal eine Überraschung in Dortmund!

Der Online-Versandhändler Amazon ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt und klarer Weltmarktführer im Online-Handel. Gründer und Unternehmensboss Jeff Bezos ist der reichste Mensch der Welt, sein Vermögen wird auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Amazon gerät immer wieder in Kritik

Immer wieder gerät Amazon in die Kritik, weil die Arbeitsbedingungen in den Versandlagern weltweit schlecht seien.

Das ist Amazon:

1994 in den USA von Informatiker Jezz Bezos als Onlinebuchhandlung entwickelt

Inzwischen ist es Marktführer im Online-Handel

2019 erwirtschaftete Amazon einen Umsatz von 280 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 11,6 Milliarden

Amazon bietet nicht mehr nur Waren an, sondern auch verschiedene Dienste wie Prime, Pay, Video oder Music

Gründer Bezos gilt als reichster Mensch der Welt, sein Vermögen wird auf mehr als 100 Milliarden Dollar geschätzt

Doch mit DIESER Aktion in Dortmund zeigt sich der E-Commerce-Gigant von seiner positiven Seite!

Dortmund: Amazon klopft bei der Tafel an und...

Denn das US-Unternehmen hat bei der Tafel in Dortmund angeklopft – und ihr 250 hochqualitative Schulrucksäcke übergeben! Damit sollen Kinder aus benachteiligten Familien unterstützt werden.

Riesen-Spende an die Dortmunder Tafel vom Online-Riesen! Foto: Amazon

Doch es nicht bei den Schulrucksäcken geblieben. In den Taschen haben sich neben verschiedenen Schulsachen (Hefte, Stifte, Mäppchen) auch eine Brotdose und Kopfhörer für Kinder befunden. Dazu hat die Tafel eine Geldspende in Höhe von 10.000 Euro erhalten. Als Spender gelten das Amazon-Logistikzentrum in Dortmund sowie das Verteilzentrum in Bochum.

Zweifellos eine überragende Aktion des Konzerns – die hoffentlich nicht die letzte bleiben wird... (mg)