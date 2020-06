Dortmund: Alte Fabrik brennt lichterloh – dringender Appell an Bevölkerung!

Alte Fabrik in Dortmund brennt lichterloh.

Seit Sonntagnachmittag steht ein leerstehendes Gebäude in Dortmund-Oestrich in Brand.

Wie die Feuerwehr am späten Nachmittag bestätigt, wurden die Feuerwehrkräfte gegen 15.15 Uhr darüber alarmiert, dass es in einem leerstehenden Gebäude brennen soll. In der alten Fabrik soll sich zuletzt ein Getränkemarkt befunden haben.

Die Einsatzkräfte sind noch immer im Einsatz und haben die Flammen noch nicht unter Kontrolle.

Verletzte gibt es nach aktuellem Stand nicht.

Dringender Appell an Bevölkerung!

Die Warn-App NINA warnte bereits Anwohner: Fenster und Türen sollten geschlossen werden. Es kann zur Geruchsbelästigung kommen!

Weitere Informationen folgen in Kürze! (mia)