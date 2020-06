Dortmund: Großbrand! Feuer in alter Fabrik – Polizei hat schlimmen Verdacht

In Dortmund hat es am Sonntag einen heftigen Brand gegeben.

Dortmund. Am Sonntagnachmittag hieß es: Alarm in Dortmund! Eine alte Fabrik an der Hansemannstraße in Dortmund stand lichterloh in Flammen, hunderte Meter erstreckte sich die Rauchsäule über dem Gebäude.

Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Dortmund: Alte Fabrik brennt lichterloh

Wie die Feuerwehr am späten Nachmittag bestätigte, wurden die Kräfte gegen 15.15 Uhr darüber alarmiert, dass es in einem leerstehenden Gebäude brennen soll. In der alten Fabrik soll sich zuletzt ein Getränkemarkt befunden haben.

Beim Eintreffen vor Ort fanden die Einsatzkräfte zunächst brennendes Gerümpel. Kurz, bevor die Löscharbeiten eigentlich schon abgeschlossen waren, entdeckten die Helfer einen weiteren Brandherd.

Alte Fabrik in Dortmund brennt lichterloh. Foto: VN24

In einem angrenzenden Gebäude schlugen aus einem Fenster Flammen und Rauch. Die Feuerwehr ruft weitere Verstärkung zum Brandort hinzu. Zwischenzeitlich befanden sich rund 130 Einsatzkräfte vor Ort. Währenddessen hatte sich das Feuer rasend schnell im Dachstuhl ausgebreitet. Von mehreren Drehleitern aus bekämpften die Helfer das Feuer auch von oben. Beim Einsatz kam es zudem zu Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen im Personnennahverkehr.

Teerpappe sorgt für dunklen Qualm

Da Teile des Dachs mit Teerpappe eingedeckt waren, kam es zu einer heftigen Rauchentwicklung und den dramatisch aussehenden Bildern.

Die Einsatzkräfte waren die ganze mit den Löscharbeiten beschäftigt. Auch nachdem um 1.30 Uhr am Montagmorgen die Maßnahmen der Feuerwehr eingestellt worden waren, tauchten immer wieder Flammen und Rauch über den Gebäuden auf. Die Feuerwehr beobachtete die Brandstellen deswegen weiter genau.

Auf Twitter hielten sie am Sonntagnachmittag die Bürger auf dem Laufenden. Verletzte hat es nach bisherigen Meldungen nicht gegeben haben.

Über die Warnapp NINA des @BBK_Bund wurde soeben Entwarnung gegeben. Die Geruchsbelästigung nach dem Einsatz an der Hansemannstraße besteht nicht mehr. #EinsatzfuerDortmund — Feuerwehr Dortmund (@FW_Dortmund) June 14, 2020

Dringender Appell an Bevölkerung!

Die Warn-App NINA warnte die Anwohner am Nachmittag über eine Geruchsbelästigung: Fenster und Türen sollten geschlossen beliben. Am Abend gab es dann die Entwarnung. Eine Gefahr durch Schadstoffe soll es nicht gegeben haben.

Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung

Wie die Polizei am Montagmorgen auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilte, werde wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittlelt. Es sei ein erheblicher Gebäudeschaden entstanden, der jedoch noch nicht genau beziffert werden könne.

Die Schäden an der Immobilie seien dabei so groß, dass es als einsturzgefährdet gilt. Dies erschwere natürlich die Ermittlungen in dem Gebäude.

Die Polizei bestätigte zudem, dass bei dem Brand niemand verletzt wurde.