Mann rast mit Auto betrunken über Aldi-Parkplatz in Dortmund – dann passiert es

Eigentlich sollte das Einkaufen bei Aldi und Co. ja ganz entspannt ablaufen. Doch manchmal geht’s auch schief. Ein Produkt, das unter anderem bei Rewe und Kaufland verkauft wurde, wird jetzt zum Beispiel wegen möglicher Leberschäden zurückgerufen (hier mehr dazu). Doch was jetzt auf einem Aldi-Parkplatz in Dortmund passiert ist, hätte richtig gefährlich enden können.

Hier ist ein Mann betrunken mit seinem Auto über das Gelände gerast. Doch das war noch längst nicht alles.

Mann rast mit Auto über Aldi-Parkplatz in Dortmund – es ist nicht zu übersehen

Am Mittwochabend (24. September) meldete sich ein Zeuge gegen 20.30 Uhr bei der Polizei in Dortmund. Auf dem Parkplatz vor Aldi in der Benninghofer Straße 99 würde ein Autofahrer viel zu schnell und mit heulendem Motor über den Parkplatz rasen. Als der Mann zwischendurch ausstieg, sah man wohl auch deutlich, dass er am Torkeln war. Schnell war die Polizei vor Ort.

++ Das könnte dich auch interessieren: Schon wieder! Obdachlosen-Lager in Dortmund angezündet – Polizei sucht SIE ++

Als die Beamten auf dem Aldi-Parkplatz eintrafen, stand der 53-järhige Fahrer außerhalb seines Autos, hatte die Tür geöffnet und beschalte mit seiner Musik die ganze Umgebung. Bei der Personenkontrolle konnten die Polizeibeamten einen deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Zudem war auch das Schwanken und Taumeln wohl nicht zu übersehen. Der 53-Jährige war von der Kontrolle aber weniger angetan und wurde im Verlauf immer aggressiver. Er widersetzte sich den Anweisungen der Polizei und kam bedrohlich auf sie zu.

DAS konnte den Mann vorerst stoppen

Erst als die Beamten das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) – oder auch die Elektroschockpistole – androhten und den Lichtbogen aufblitzen ließen, beruhigte sich der 53-Jährige erstmal und ließ sich widerstandlos festnehmen.

Weitere News aus der Region:

Doch die Ruhe währte nur kurz! Während der Untersuchung durch die Polizisten, versuchte sich der Mann aus dem Griff der Beamten zu lösen und erschwerte die Durchsuchung deutlich. Auch während der Fahrt zur Dienststelle blieb er nicht ruhig, sondern bedrohte und beleidigte die Polizeibeamten durchgehend. Um weitere Straftaten zu verhindern, kam der Mann in Dortmund erstmal in Polizeigewahrsam. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüsse wurden vorerst sichergestellt.