Brandmauer-Zoff um die AfD in Dortmund – klagt jetzt die Stadt?

In Dortmund sorgt ein politischer Knall für Aufsehen: Der Stadtrat hatte sich im Februar 2025 auf Antrag der SPD und mit Unterstützung von Grünen, Linken und „Die Partei“ selbst verpflichtet, keine Entscheidungen zu treffen, bei denen eine Mehrheit nur mit Stimmen der AfD zustande kommen würde. Doch diese „Brandmauer“ gegen die rechtspopulistische Partei hat rechtliche Konsequenzen, wie die „Bild“ nun berichtet.

Formelle Brandmauern in Dortmund unter Druck

Die Kommunalaufsicht schaltete sich ein und forderte Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) auf, den Beschluss aufzuheben. Die Begründung: Die AfD dürfe nicht wie Mitglieder zweiter Klasse behandelt werden. Das widerspreche der im Grundgesetz garantierten Gleichbehandlung und verletze demokratische Werte. Westphal widersprach jedoch, der Beschluss sei lediglich eine politische Selbstverpflichtung und nicht bindend.

Als Reaktion auf die Weigerung Westphals leitete die Kommunalaufsicht, die in Dortmund von der Bezirksregierung Arnsberg unter CDU-Präsident Heinrich Böckelühr überwacht wird, ein Disziplinarverfahren gegen den Oberbürgermeister ein. Nun musste der Rat den ursprünglichen Antrag erneut diskutieren und abstimmen – mit identischem Ergebnis wie zuvor.

Dortmunds OB unter Druck: Wie geht es weiter?

Da sich die Rechtslage nicht verändert hat, ist ein Zwangsstopp des Beschlusses durch die Bezirksregierung sehr wahrscheinlich. Die endgültige Entscheidung der Behörde steht allerdings noch aus. Zurzeit prüft sie den neuerlichen Entschluss des Dortmunder Rates. Eine Sprecherin sagte gegenüber „Bild„: „Die Stadt Dortmund hat die Bezirksregierung über das Beratungsergebnis des Rates unterrichtet. Der Rat der Stadt Dortmund hat seinen Beschluss bestätigt, sodass die Bezirksregierung nun über dessen Aufhebung zu entscheiden hat.“

Juristisch stützt sich das Eingreifen der Kommunalaufsicht auf Paragraf 122 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalens, der sicherstellt, dass Kommunen geltende Gesetze einhalten. Spannend bleibt die Frage, ob Dortmund sein Vorgehen vor Gericht verteidigt, falls die Bezirksregierung den Beschluss kippt. Diese Möglichkeit steht im Raum.