Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

Dortmund: Tödlicher Unfall auf der A45! Autobahn an wichtigem Knotenpunkt gesperrt – Polizei hat dringende Bitte

Dortmund. Achtung Autofahrer in Dortmund!

Die A45 ist nach einem tödlichen Unfall am Donnerstagmittag in Dortmund gesperrt. Hinter der Unfallstelle an einem wichtigen Knotenpunkt staut es sich auf mehreren Kilometern.

Dortmund: Tödlicher Unfall auf der A45 – Autobahn gesperrt

Wie die Polizei mitteilte, hat sich der Unfall gegen 12 Uhr auf der A45 zwischen dem Autobahnkreuz Dortmund-West und dem Kreuz Dortmund/Witten ereignet.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern. Den Notruf unter 112 oder 110 wählen. Ständig die lebenswichtigen Funktionen des Verletzten kontrollieren. Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten / Blutungen stillen. Stabile Seitenlage. Die Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten. Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

Die Autobahn musste am Mittag in Fahrtrichtung Frankfurt komplett gesperrt werden. Hinter der Unfallstelle staute es sich gegen 13.30 Uhr auf drei Kilometern. Gegen 14 Uhr war der Stau bereits auf acht Kilometer angewachsen.





Polizei Dortmund hat nach Unfall auf der A45 wichtige Bitte

Damit der Stau nicht noch größer wird, hat die Polizei Dortmund eine wichtige Bitte an ortskundige Autofahrer.

Sie sollen den Bereich um die Unfallstelle auf der A45 weiträumig zu umfahren, damit sich der Stau nicht auf die beiden kreuzenden Autobahnen der A40 und A44 ausweitet.

Hintergründe des tödlichen Unfalls nannte die Polizei Dortmund am Donnerstagmittag auch auf Nachfrage von DER WESTEN nicht. Die Bergungsarbeiten noch im vollen Gange.

Dortmund: Auf der A45 ist ein Mensch ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Gegen 14 Uhr konnte immerhin ein Fahrstreifen der Autobahn wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen der Polizei Dortmund zur Unfallursache dauern an. (ak)

