Dortmund: Lkw-Unfall auf der A40! DAS tut jedem Biertrinker weh

Dortmund. Scherben bringen Glück. Und davon hatte ein Lkw-Fahrer auf der A40 am Kreuz Dortmund-West am Montagabend offenbar reichlich...

Weil der Lkw-Fahrer seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hatte, purzelten rund 300 Bierkästen samt Inhalt am späten Abend auf die Fahrbahn bei Dortmund – und die Flaschen zerbrachen laut scheppernd in unzählige Scherben.

A40 bei Dortmund: Bierflaschen zersplittern in unzählige Scherben

Laut Polizei habe ein wichtiger Sicherheitsgurt im Laderaum gefehlt. Außerdem sei der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der A40 unterwegs gewesen.

Dortmund: Die A40-Auffahrt Richtung Frankfurt war am Montagabend von Glasscherben übersät. Foto: Axel Ruch / VN24.nrw

Beides in Kombination sorgte dafür, dass sich die Ladung im Fahrzeuginneren gelöst hat und auf die Fahrbahn gepoltert ist.

Lkw-Fahrer mit Glück im Unglück

Verletzt wurde bei dem Unfall am Montag niemand. „Der Lkw-Fahrer hat noch Glück gehabt, dass sein Fahrzeug dabei nicht umgekippt ist“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Polizei sperrte die Auffahrt an der A40 in Richtung A45 nach Frankfurt am Kreuz Dortmund-West für die Aufräumarbeiten über mehrere Stunden. Wann die Auffahrt wieder freigegeben wird, stand am Montagabend noch nicht fest.

Fahrbahn wird in der Nacht geräumt

Sicher ist, dass das erst dann geschehen wird, wenn die Straße komplett gereinigt ist. Die Fahrbahn wurde am Montagabend mit Hilfe eines Radladers geräumt. Erst, wenn danach das Kehrfahrzeug der Autobahnmeisterei seinen Dienst verrichtet hat, ist die Stelle wieder für den Verkehr passierbar.

Die Polizei geht davon aus, dass die komplette Fahrbahn zum Berufsverkehr am Dienstagmorgen wieder scherbenfrei ist. (vh)