Mit 140 km/h zum Höhepunkt: Polizei stoppt Sex-Pärchen auf der A1 Richtung Dortmund

Wenn man denkt, man hat schon alles gesehen und gehört, kommen diese Geschichten dazu: Am Montagmorgen (03. November) ist der Polizei auf der A1 in Richtung Dortmund ein Auto mit unsicherer Fahrweise gemeldet worden. Der PKW habe gar andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht.

In den allermeisten Fällen spielen Alkohol und Drogen bei einem solchen Sachverhalt eine gewisse Rolle. Die Droge, die hier im Spiel war, nennt sich jedoch Adrenalin. Denn weder war der Fahrer des PKW betrunken, noch hatte er bestimmte Rauschmittel konsumiert. Er hatte Geschlechtsverkehr. Im Auto. Auf der Autobahn A1 in Richtung Dortmund. Bei einer Geschwindigkeit von bis zu 140 km/h.

Sex-Pärchen auf der A1 Richtung Dortmund gestoppt

Es klingt so wahnsinnig, so unvorstellbar, dass es doch eigentlich kaum real sein kann? Und doch ist es das. Laut einer Pressemitteilung der Polizei Münster haben Beamte ein Pärchen auf der besagten Autobahn mit besagter Geschwindigkeit beim Sex erwischt und anschließend gestoppt.

Als der Zeuge an dem Fahrzeug vorbeifuhr, konnte er nach Angaben der Polizei erkennen, wie Fahrer und Beifahrerin offensichtlich gerade Geschlechtsverkehr hatten. Ja, mit 140 km/h auf der Autobahn. Auf diese Idee muss man erstmal kommen. Einsatzkräfte zogen den 37-jährigen Fahrer und seine 33-jährige Beifahrerin anschließend auf dem Gelände einer Tankstelle an der Steinfurter Straße in Münster aus dem Verkehr.

Fahrzeugführer drohen bittere Konsequenzen

Der Sex und der dazugehörige Adrenalinkick waren vorbei. Was bleibt, ist ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die wilde Nummer auf der Autobahn könnte für den Fahrzeugführer also noch echte Konsequenzen haben. Denn die Geschichte hätte auch ganz anders ausgehen können.

Ein LKW soll gar auf den Standstreifen ausgewichen sein, um eine Kollision mit dem äußerst aktiven Pärchen zu vermeiden. Ob es der Sex wert war, nun ein Strafverfahren am Hals zu haben? Das muss der 37-Jährige selbst entscheiden. In jedem Fall war es wohl der schnellste und gefährlichste Geschlechtsverkehr seines Lebens.