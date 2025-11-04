Mit 140 km/h zum Höhepunkt: Polizei stoppt Sex-Pärchen auf der A1 Richtung Dortmund

Wenn man denkt, man hat schon alles gesehen und gehört, kommen diese Geschichten dazu: Am Montagmorgen (03. November) ist der Polizei auf der A1 in Richtung Dortmund ein Auto mit unsicherer Fahrweise gemeldet worden. Der PKW habe gar andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht.

In den allermeisten Fällen spielen Alkohol und Drogen bei einem solchen Sachverhalt eine gewisse Rolle. Die Droge, die hier im Spiel war, nennt sich jedoch Adrenalin. Denn weder war der Fahrer des PKW betrunken, noch hatte er bestimmte Rauschmittel konsumiert. Er hatte Geschlechtsverkehr. Im Auto. Auf der Autobahn A1 in Richtung Dortmund. Bei einer Geschwindigkeit von bis zu 140 km/h.

Sex-Pärchen auf der A1 Richtung Dortmund gestoppt

Es klingt so wahnsinnig, so unvorstellbar, dass es doch eigentlich kaum real sein kann? Und doch ist es das. Laut einer Pressemitteilung der Polizei Münster haben Beamte ein Pärchen auf der besagten Autobahn mit besagter Geschwindigkeit beim Sex erwischt und anschließend gestoppt.

Mehr in Kürze…