Dortmund: 36-Jähriger fährt durch die Stadt – als er die Polizei entdeckt, geht es wie im Film zu

Dortmund. Filmreife Szenen in Dortmund!

In der Nacht auf Mittwoch ist ein 36-Jähriger mit einem Auto durch die Stadt gefahren, als Polizisten ihn kontrollieren wollten. Als der Mann die Beamten sah, ging es plötzlich wie im Film zu.

Dortmund: 36-Jähriger mit Mercedes-Protzkarre entdeckt Polizei, dann geht es wie im Film zu

Der 36-Jährige bog gegen 0.50 Uhr trotz Verbotes von der Leopoldstraße in die Steinstraße in Dortmund ab. Daraufhin wollten Polizisten den Wagen kontrollieren. Also verfolgten sie den Wagen und gaben Anhaltesignale.

Doch der Fahrer reagierte „falsch“, wie die Polizei am Mittwoch in einer Polizeimeldung mitteilte. Es ging plötzlich zu wie im Film: Der Mann gab Vollgas und flüchtete auf der Steinstraße in Richtung Westen.

In Höhe des Sunderwegs bog er rechts ab und raste weiter in Richtung Hafen. Als er dann von der Kanalstraße nach rechts in die Schäferstraße abbiegen wollte, scheiterte er allerdings mit seinem Abbiegemanöver. Die E-Klasse krachte in eine Reihe Bauzäune.

Polizei nimmt Männer fest

Daraufhin stiegen die Polizisten aus ihrem Streifenwagen und nahmen den 36-jährigen Münchner und seinen 39-jährigen Beifahrer fest. Bei der anschließenden Überprüfung der beiden Männer stellten die Beamten fest, dass der Fahrer vor Fahrtbeginn Alkohol getrunken hatte. Ein Vortest fiel dementsprechend positiv aus.

Sie brachten die beiden Männer zur nächsten Polizeiwache und ordneten eine Blutuntersuchung an. Schließlich wollten die Beamten auch den Führerschein des 36-Jährigen sicherstellen, doch das war nicht möglich. Denn der Mann hatte bereits seit zwei Jahren keinen Führerschein mehr. Dann wurde auch der Beifahrer auffällig. Bei ihm fanden die Polizisten eine kleine Menge Betäubungsmittel.

Gegen den 36-Jährigen ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (nk)