Dortmund: 28-Jähriger verlässt nichtsahnend die Bahn – dann wird es brutal

Dortmund. Brutaler Vorfall in Dortmund!

Ein Mann ist am frühen Mittwochmorgen aus einer Bahn gestiegen, dann kam es zu brutalen Szenen. Wenig später brachten Rettungskräfte den 28-Jährige ins Krankenhaus.

Dortmund: 28-Jähriger verlässt Bahn, dann wird es brutal

Gegen kurz vor 6 Uhr stieg der Mann an der Haltestelle Brügmannplatz in Dortmund nichtsahnend aus der Bahn. In Höhe der Brücke, Bornstraße 60 sprachen ihn zwei junge Männer an und fragten nach Geld. Als der Mann verneinte, schlug Einer der beiden ihm plötzlich mit einem Schlagstock ins Gesicht. Das teilte die Polizei am Mittwoch in einer Meldung mit.

Der 28-Jährige versuchte, zu flüchten. Die beiden Täter ließen jedoch nicht locker und rannten ihm hinterher. Sie rissen ihn zu Boden und durchsuchten seine Taschen. Anschließend traten sie ohne Beute die Flucht an.

Polizei leitet umgehend Fahndung ein

Durch den Überfall wurde der 28-Jährige verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn schließlich in ein Krankenhaus. Währenddessen leitete die Polizei die Fahndung nach den zwei Angreifern ein.

Tatsächlich gelang es Polizisten kurz darauf, in der Nähe des Tatortes einen 18-Jährigen aus Dortmund sowie einen 19-Jährigen ohne festen Wohnsitz wegen versuchtem schweren Raub festzunehmen. Die beiden Tatverdächtigen wurden in Gewahrsam genommen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. (nk)