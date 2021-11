Dortmund: Unfassbare Summe! Dieser Mega-Blitzer in der Stadt kassierte ordentlich ab

Wer hat in den Ruhrgebiets-Städten das Sagen? Wir stellen die Oberbürgermeister im Pott vor.

Dortmund. Millionen-Stadt Dortmund!

Immer wieder zieht die Polizei in Dortmund Temposünder und Raser aus dem Verkehr – und wen die Beamten nicht erwischen, landet meistens auf den Fotos der Blitzer in Dortmund. Unfassbar: Dortmund befindet sich unter den Top 10 der Städte in Deutschland mit den höchsten Einnahmen durch Bußgeld-Einnahmen dank Blitzern!

Vor allem ein Blitzer gilt als Schrecken aller Raser...

Dortmund: Unfassbare Summe! Stadt kassiert durch Blitzer richtig ab

Zunächst mal hat der Deutsche Anwaltverein (DAV) das „stolze“ Ergebnis in einer Umfrage herausgefunden. Wie „Ruhr Nachrichten“ auf Nachfrage bei der Stadt berichtet, belaufen sich die Blitzer-Einnahmen in diesem Jahr auf satte 3,7 Millionen Euro. Im Corona-Jahr 2020 sind sogar 3,9 Millionen Euro durch Temposünder in die Stadtkasse geflossen.

Am „rentabelsten“ haben sich in diesem Jahr die fest installierten Blitzer-Anlagen erwiesen. Deren Position ändert sich nicht, dürfte vielen Autofahrern bekannt sein und wird stellenweise sogar angekündigt. Trotzdem konnten sie etwa zwei Millionen Euro aus den Taschen der Autofahrer ziehen.

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

Dortmund: Mega-Blitzer überführt 30.000 Temposünder

Und auch unter denen gibt es einen absoluten Spitzenblitzer: Von vielen gefürchtet und verflucht, konnte der Blitzer in der Ruhrallee 98 satte 30.000 Tempovergehen festhalten. Wofür diese Mehreinnahmen genutzt werden, kann die Stadt noch nicht konkret sagen. Das Geld werde „dem städtischen Haushalt zukommen“, so ein Sprecher zu den „Ruhr Nachrichten“.

Dass Dortmund auch im Jahr 2022 zu den Millionen-Städten gehören könnte, ist aber wahrscheinlich, denn seit dem 9. November ist das neue Bußgeldkatalog gültig. Im Klartext also: Für Raser wird es noch teurer. Und die Stadt reibt sich die Hände...

Also, Fuß vom Gas! (mg)