Zwei ehemalige Klassenkameraden trafen sich zufällig in Dortmund wieder, doch ihre Verabredung am Abend war nicht gerade ein fröhliches Wiedersehen. (Symbolbild)

Dortmund: 18-Jähriger verabredet sich mit Freund – er ahnt nicht, auf was er sich einlässt

Dortmund. Ein harmloses Treffen mit einem Freund ist für einen 18-Jährigen aus Dortmund blutig ausgegangen.

Rein zufällig soll den ehemaligen Klassenkameraden (17) zuvor an einer Bushaltestelle in Dortmund getroffen haben. Sie verabredeten sich der alten Zeiten wegen für den Abend, doch dann begann das Drama für den 18-Jährigen.

Dortmund: Treffen zwischen ehemaligen Klassenkameraden endet blutig

In der Erwartung, zu zweit mit dem 17-Jährigen zu sein, trafen die Jugendlichen sich um 1 Uhr in der Nacht. Am vereinbarten Treffpunkt erschienen neben dem Klassenkameraden jedoch gleich drei weitere Männer.

Dortmund: Die ehemaligen Klassenkameraden trafen sich an einer Bushaltestelle an der Willem-Van-Vloten-Straße. Foto: imago images / Hans Blossey

Sie waren gemeinsam bereits einige Meter in Richtung Phoenix-Gymnasium umherspaziert, als der 18-Jährige plötzlich einen harten Schlag auf den Kopf bekam. Er sank zu Boden, wo die anderen aus der Gruppe wiederholt auf ihn einschlugen und ihn traten.

Jugendlicher mit Waffe bedroht

Dann wurde es für den Dortmunder noch bedrohlicher. Einer der Jugendlichen zog einen Revolver aus dem Hosenbund und richtete ihn auf den 18-Jährigen.

Während er vom Schock wie gelähmt war, durchsuchten die anderen Männer seine Kleidung, klauten sein Handy und flohen dann ohne weitere Beute in Richtung Hörder Bahnhof. Ihr Opfer ließen auf dem Boden kauernd zurück.

Der Jugendliche schleppte sich verletzt nach Hause und alarmierte von dort aus die Polizei.

-------------

Mehr Themen:

Dortmund: Forscher könnten Corona-Tests revolutionieren – mit DIESER Idee

Autokino in NRW: In diesen Städten kannst du trotz Corona die besten Filme schauen

Maskenpflicht in NRW: Verstoß gegen Corona-Regel – so viel musst du in deiner Stadt zahlen

-------------

Die Beamten nahmen sofort an die Verfolgung der Vierergruppe auf. Schon kurze Zeit später vermeldeten sie Erfolg: An Stohnstraße griffen sie die Jugendlichen auf und nahmen sie fest.

Jugendliche bereits polizeibekannt

Etwa 50 Meter von ihnen entfernt entdeckten die Beamten auch die Schusswaffe. Er stellte sich heraus, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelt. Im Grünstreifen fanden sie außerdem zwei neuwertige Handys, vermutlich ihr Diebesgut.

Auf der Wache stellte sich heraus, dass die Männer im Alter von 18, 19 und zweimal 17 Jahren laut Polizeibericht bereits „einschlägig bekannt“ waren. Die Ermittlungen dauern an. (vh)