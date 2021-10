Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Dortmund: Junge Frau (17) will Friedhof besuchen – plötzlich wird auf sie geschossen

Dortmund. Schuss auf einem Friedhof in Dortmund! Eine 17-Jährige hielt sich am Dienstagabend auf einem Friedhof an der Brechtener Straße auf und wurde plötzlich zum Ziel.

Sie wurde getroffen und leicht verletzt. Die Polizei Dortmund sucht jetzt nach weiteren Zeugen.

Dortmund: Unbekannter schießt auf 17-Jährige

Schuss an Dortmunder Friedhof abgefeuert! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Sabine Gudath

Gegen 18.40 Uhr am Dienstag wählten Zeugen den Notruf und berichteten von einem Schuss, der in der Nähe abgefeuert worden war. Eine 17-jährige Dortmunderin wurde getroffen, die sich auf dem Friedhof in Eving auf der Brechtener Straße aufhielt.

Ersthelfer trafen die leicht verletze Frau an und konnten noch eine Person weglaufen sehen. Die Verletzte wurde dann in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort behandelten die Ärzte ihre Verletzung, die nach ersten Ermittlungen von einer PTB-Waffe stammen könnte. Das sind freiverkäufliche Waffen, die mit Reizstoffen oder Platzpatronen, z. B. bei Schreckschuss-Pistolen, feuern. Daher dürfte auch die nur geringe Verwundung der jungen Frau stammen.

Die Polizei konnte einen privaten Zwist als Hintergrund der Tat bisher nicht ausschließen. Sie sucht jetzt nach weiteren Zeugen, die eventuell auch die verdächtige flüchtige Person gesehen haben könnten. Hinweise nehmt die Kriminalwache gerne unter der Nummer 0231 132 7441 entgegen. (mbo)