Dortmund: 150 Menschen feiern wilde Party – doch dann wird sie abrupt beendet

Es sollte DIE Party in Dortmund werden – daraus ist nicht wirklich was geworden. (Symbolfoto)

Es sollte die ganz große Party in Dortmund werden – am Ende ist die Polizei angerückt...

In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei eine Geburtstagsfeier in Dortmund-Deusen beenden müssen. Rund 150 Personen hatten sich auf einem alten, umzäunten Lagerplatz in einem Industriegebiet in der Straße Sudkamp 6 getroffen, um mehrere runde Geburtstage gleichzeitig zu feiern.

Dortmund: Riesen-Party auf Industriegelände – dann kommt die Polizei

Um die wilde Party nicht zu gefährden, hatten sich die Veranstalter laut eigenen Angaben vorher bei der Stadt Dortmund nach der gültigen Coronaschutzverordnung erkundigt und sogar ein Hygienekonzept erstellt. Eigentlich ein vorbildlicher Schritt. Doch, Pustekuchen!

Gegen 1 Uhr ist die Polizei angerückt, weil sich mehrere Beschwerdeanrufe bei der Einsatzleitstelle eingegangen sind und trotz aller Appelle vor Ort nichts getan habe.

Die Polizei hat positiv vermerkt, dass sich die Party-Gänger kooperativ verhalten hätten und das Gelände friedlich verlassen hätten. (mg)