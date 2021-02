Deutsche Post in Dortmund: Anwohner schauen verwundert in leere Briefkästen – Post macht jetzt eine Ansage

Schnee und eisige Temperaturen halten NRW in Atem. Viele haben ihren Spaß, Pendler stehen vor Problemen.

Schnee-Chaos und Winter-Spaß in Nordrhein-Westfalen

Dortmund. Das hat die Deutsche Post in Dortmund kalt erwischt...

Der plötzlich einfallende immense Schneefall sowie die gleichzeitige Kälte haben in ganz NRW für mächtig Chaos gesorgt. Erst jetzt, gegen Ende der Woche, normalisiert sich die Lage langsam, wie jetzt in Dortmund. Die Menschen sind auf das Wetter eingestellt, die Straßen und Wege einigermaßen freigeschaufelt.

Der Wintereinbruch hat auch die Post ziemlich kalt erwischt. Foto: IMAGO / bodenseebilder.de

Doch die Deutsche Post in Dortmund hat und hatte ziemlich große Probleme – denn die Anwohner haben zum Teil seit dem Wochenende in leere Briefkästen geschaut! Was ist denn DA los, liebe Post?

Gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ hat der Sprecher der Deutschen Post zusammengefasst, wie sehr der Wintereinbruch die Zustellung zu Wochenanfang behindert hätte. Am Montag sei gar nichts gegangen, am Dienstag zwar etwas mehr, aber nicht erwähnenswert. Erst seit Mittwoch normalisiere sich die Lage.

Der Sprecher: „Die Zustellung ist noch eingeschränkt.“ Die Lastwagen der Deutschen Post hätten es schwer gehabt, wegen glatter und gesperrter Autobahnen Briefe und Pakete überhaupt zwischen den Verteilzentren zu transportieren. Auch einzelne Häuser in Dortmund sind nicht zugänglich gewesen.

Der Sprecher weiter: „Dienstags haben es einige Kollegen versucht, aber die sind nicht wirklich weit gekommen. Die Kollegen entscheiden direkt vor Ort, wo es möglich ist, zu Häusern und Briefkästen vorzukommen. Es gibt die klare Anweisung, dass sie nur dorthin gehen, wo es gefahrlos möglich ist. Wir wollen unsere Kollegen schützen. Es nützt niemandem, wenn sich der Zusteller verletzt.“

Deutsche Post appelliert an Menschen in Dortmund

Zwar gebe es immer mehr Straßen, die freigeräumt sind. Doch noch immer gebe es zugeschneite und von Eis bedeckte Zuwege.

Der Postsprecher. „Unser Appell an die Kunden: Kommen Sie der Räum- und Streupflicht nach und ermöglichen sie den Kollegen eine gefahrlose Zustellung.“ Wer sein eigenes Grundstück geräumt habe, aber in einer vereisten Straße wohne, müsse sich darauf einstellen, noch etwas auf die Post warten zu müssen.

Übrigens sei es nicht schlimm gewesen, dass der Wintereinbruch an einem Montag erfolgt ist – denn an Montagen entfallen laut dem Sprecher nur zwei Prozent der gesamten wöchentlichen Zustellung. (mg)

