Zoo Dortmund öffnet nach Coronavirus-Schließung wieder – doch die Sache hat einen Haken

Nashornbaby Willi und Mutter Shakina beim ersten Besuch der Außenanlage im Zoo Dortmunder Zoo am 17. Januar. Nashörner sind bei Besuchern beliebt.

Dortmund. Na, endlich!

Der Dortmunder Zoo ist seit dem 8. Mai wieder geöffnet! Endlich können wieder Tiere beobachtet, gestreichelt und fotografiert werden! Doch, Moment – da war doch was: das Coronavirus! Und DER zwingt Zoo und Besucher zu einem völlig neuen Verhalten...

Der Zoo Dortmund hat auf seiner Facebook-Seite organisatorische Veränderungen und auch Einschränkungen erläutert. Eines vorweg: Die Anzahl an Personen, die gleichzeitig im Zoo sein dürfen, ist begrenzt.

Zoo Dortmund: Eintrittspreis stark reduziert, aber...

Fangen wir mit der „guten“ Nachricht an: Wie immer muss ein Ticket an der Zookasse gekauft werden, und der ist bis Ende Mai um satte 50 Prozent reduziert, und zwar auf alle Preisgruppen! Allerdings ist ein entsprechender Voucher (eine Art Gutschein für im Voraus bezahlte Leistungen) nötig.

Das gilt für alle Personen, unabhängig vom Alter. Selbst Jahreskarteninhaber brauchen ein Voucher. Der Zoo begründet das damit, dass man nur so eine maximale Obergrenze einhalten könne. Die Vouchers sind nur online erhältlich.

Voucher nur online für festgelegten Zeitraum erhältlich

Die Voucher sind jeweils auf ein bestimmtes Einlass-Zeitfenster begrenzt, der Zugang zur Zookasse oder zum Wartebereich ist also erst zu dieser Zeit erlaubt. Besucher, die ohne Voucher kommen, können nur eingelassen werden, wenn im entsprechenden Zeitfenster noch Plätze frei sind. Bedeutet also eventuell längere Wartezeiten. Und: Die Voucher werden nur für eine Woche online gestellt.

Auch die Öffnungszeiten sind geändert worden. Zwar hat der Zoo täglich geöffnet, allerdings auch nur von 10 bis 16.30 Uhr. Der Eingang Zillestraße bleibt außerdem geschlossen.

Mindestabstand und Mundschutz Pflicht, Tierhäuser geschlossen

Auf dem Zoogelände an sich gilt die übliche Mindestabstandsregelung. Mundschutz muss für die gesamte Dauer im Zoo getragen (Ausnahme: Kinder bis sechs Jahre und Personen, die aus medizinischen Gründen keine Mundbedeckung tragen können/dürfen). So will der Zoo die Tierpfleger und auch einige Tierarten wie Affen und Wildkatzen vor dem Coronavirus schützen.

Zwei junge Rabengeier sitzen auf einer Wiese im Dortmunder Zoo. Foto: Marcel Stawinoga/Zoo Dortmund/dpa

Bitter allerdings auch, dass die geschlossenen Bereiche des Zoos wie Tierhäuser, begehbare Gehege und der Streichelzoo geschlossen bleiben. Auch Tiersprechstunden fallen aus.

