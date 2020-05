Coronavirus: Mutter aus Dortmund rastet komplett aus – „Wer braucht schon Kinder?“

Millionen Eltern in Deutschland haben am Mittwoch auf der Coronavirus-Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Lockerungen zu den Kita-Öffnungen gehofft.

Alles Hoffen war vergeblich, denn die Kanzlerin erwähnte die Kita und Co. zu Zeiten des Coronavirus mit keinem Wort. Eine „Frechheit“, findet eine Mutter aus Dortmund und lässt ihrer Wut bei Twitter freien Lauf.

Coronavirus: Mutter aus Dortmund fordert Betreuungsangebote für Kinder während der Krise

Nach eigenen Angaben arbeitet die Twitternutzerin aus Dortmund als Juristin. Wegen der Krise sei auch sie im Homeoffice, wegen der wochenlangen Doppelbelastung aus Job und Kinderbetreuung stehe sie „kurz vorm Nervenzusammenbruch“, berichtet sie in ihrem Twitter-Profil „Katinkado“.

„Ich fühle mich komplett leer gerade“, schreibt sie direkt nach der Pressekonferenz, die eben nicht die gewünschten Informationen brachte.

Nur „durch Zufall“ stößt sie im Internet auf die neue „Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen im Bereich der Betreuungsinfrastruktur“.

Kitas bleiben vorerst geschlossen

Was sie dort liest, bringt sie zum „heulen“: „Alle Kindertageseinrichtungen [...] haben [Kindern] sowie deren Erziehungsberechtigen bzw. Betreuungspersonen den Zutritt zu Betreuungsangeboten zu untersagen“, steht da schwarz auf weiß.

Ausgenommen seien Kinder, bei denen ein besonderer Betreuungsbedarf besteht. Für sie bleibt also alles wie gehabt – und das voraussichtlich noch mindestens bis Ende Mai.

„Wir schaffen's nicht länger“

Ein riesiges Problem für die Twitternutzerin: „Wir schaffen's einfach nicht länger und NRW tut einfach so, als gäbe es uns nicht!“, schreibt die wütende Mutter, und dazu: „Danke für nichts.“

In weiteren Tweets macht sie ihrer Wut Luft:

Neuwahlen sofort! Wie kann man so an betroffenen Familien vorbei regieren? Ich fühle mich nicht vertreten!

Wer braucht schon Kinder? Deutschland anscheinend nicht!

Nur mal so, falls es entfallen ist: die Kitakinder waren weder in Ischgl beim Apres Ski noch in Gangelt Karneval feiern noch in Tirschenreuth Starkbier saufen! Sind aber die Büßer der Nation!

Die Formulierung an sich ist schon eine Frechheit: Betretungsverbot für Kinder und Eltern! Betretungsverbote gibt es sonst für Gewalttäter!

Werden wir hier wirklich alle nur verarscht?

Politiker fordert „Kindergipfel“

Nicht nur die Dortmunderin, sondern auch Linksfraktionschef Dietmar Bartsch fordert Lösungen für alle betreuenden Eltern. „Wir brauchen einen Kindergipfel der Ministerpräsidenten und zuständigen Landesminister im Kanzleramt“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Kinder, Frauen und Familien seien die Verlierer der Krise. „Die bisherigen Maßnahmen, den Kita- und Schulbetrieb nur mit Handbremse aufzunehmen, werden den Erfordernissen und Bedürfnissen von Kindern und Eltern in keiner Weise gerecht“, kritisierte Bartsch. Er forderte Regelungen, „die flächendeckend gelten“.

In den Kitas wird zwar schrittweise die Notbetreuung ausgeweitet, aber in den meisten Bundesländern ist noch unklar, wann wieder alle Kinder betreut werden können. Am Freitag fiel dazu in NRW eine Entscheidung.