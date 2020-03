Coronavirus: Ausgerechnet jetzt! Notfallnummer der Feuerwehr Dortmund fällt aus!

Dortmund. Ausgerechnet jetzt, wenn die Unruhe wegen des Coronavirus sowieso schon groß genug ist, folgt in Dortmund die nächste Schockmeldung.

Gleich zweimal wird in den nächsten Tagen die Krankentransportnummer (19222) und die Amtsleitung der Feuerwehr Dortmund (0231-8450) ausfallen. Grund dafür sind Wartungsarbeiten am Dortmunder Telefonnetz.

Coronavirus: Wichtige Notfall-Telefonnummern in Dortmund fallen aus

Die Wartungsarbeiten werden am Mittwoch, dem 18. März, und am Mittwoch darauf, dem 25. März durchgeführt – jeweils nachts von 0.00 Uhr bis 5.30 Uhr. Das teilte die Feuerwehr Dortmund unter anderem auf Twitter mit.

Dabei wird allerdings auch eine wichtige Information hervorgehoben: Der Notruf 112 wird in dieser Zeit nach wie vor über Telefon und „Notfall“-Fax uneingeschränkt erreichbar bleiben.

Weitere Informationen werden die Stadt Dortmund und die Feuerwehr über ihre sozialen Kanäle bekanntgeben. (at)

