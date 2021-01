Corona-Impfung: Menschen wollen Termin telefonisch vereinbaren – Irre, wer am anderen Ende der Leitung dran geht

Seit dieser Woche können über 80-jährige Menschen einen Termin für eine Corona-Impfung beantragen. Zum Start der Terminvergabe waren die eingerichteten Telefonhotlines wie auch die Websites wegen des großen Ansturms allerdings überlastet.

Und das war nicht der einzige Vorfall, den viele Menschen erlebten. Es ist nicht zu glauben, mit wem sie verbunden wurden, als sie telefonisch einen Termin für eine Corona-Impfung vereinbaren wollten.

Impfung: Menschen wollen Termin vereinbaren – Irre, mit wem sie verbunden werden

In vielen Bundesländern lautet die Telefonnummer zur Terminvergabe der Corona-Impfung 116117. Wählt man diese Telefonnummer, wird man an das vom Land beauftragte Callcenter weitergeleitet. In NRW lauten die vollständigen Nummern 0800 116 117-01 für das Rheinland und 0800 116 117-02 für Westfalen. Wer dort anruft, der soll ab dem 8. Februar einen Termin erhalten.

Viele Menschen landeten mit ihrem Anruf jedoch nicht bei der dafür vorgesehenen Stelle sondern bei Michael S. aus Dortmund. Seine Handynummer ist nämlich in acht Ziffern identisch mit den Impfhotlines für NRW. Der Lkw-Fahrer bekommt deshalb seit Montag zahlreiche Anrufe.

Impfung: Die Telefonnummer zur Terminvergabe in NRW lautet 0800 116 117-01 für das Rheinland und 0800 116 117-02 für Westfalen. (Symbolbild) Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

„Um 8 Uhr Morgens fing das am Montag plötzlich an“, so Michael S. gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Es seien inzwischen „unendlich viele“ Anrufe bei ihm eingegangen: „Einmal hatte ich 63 Anrufe in Abwesenheit. Der späteste war um 21.20 Uhr.“ Am Donnerstagmorgen „waren es erst vier.“

Michael S. spendet Trost

Der Dortmunder ging – so weit es die Arbeit zuließ – auch ran und sprach mit den Senioren oder deren Kindern, die für die Eltern einen Termin zur Coronaschutz-Impfung ausmachen wollten.

------------------------------

„Die älteren Menschen waren wirklich verzweifelt“, so der Dortmunder: „Ein 80-Jähriger sagte mir, dass er seit zehn Stunden versucht, einen Termin zu kriegen.“

Michael S. spendete Trost: „Ich habe versucht, die älteren Herrschaften zu beruhigen. Und ihnen gesagt, dass sie ganz bestimmt auch noch einen Termin kriegen.“ Letztlich hätten sich die Anrufer „zig Mal entschuldigt“, so Michael S. bei WDR2. „Aber viele Gespräche haben mich wirklich gerührt“, so der Lkw-Fahrer zur dpa. (dpa, nk)

