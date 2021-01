Dortmund: Friseure beklagen Kunden-Druck wegen Corona – „Politik unterstützt uns nicht!“

Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Dortmund. Die Friseure schlagen Corona-Alarm!

Covid-19 hat die Welt noch immer Griff, nach dem ersten Lockdown im März 2020 befindet sich Deutschland jetzt, im Winter 2021, einmal mehr im Lockdown. Zahlreiche Geschäfte sind geschlossen, allen voran Friseure haben seit dem 16. Dezember ihre Läden dicht machen müssen.

Und das birgt Sprengstoff, denn: Den Friseuren beispielsweise in Dortmund fehlen aktuell nicht nur Einnahmen aufgrund des Arbeitsverbots. Sie müssen auch noch mit Kunden klar kommen, die unverschämte Vorschläge unterbreiten!

Dortmund: Friseure beklagen Kunden-Druck wegen Corona

Frank Kulig (64) ist Obermeister der Friseur-Innung von Dortmund und Lünen, hat den Überblick und kennt die Nöte und Sorgen seiner Kollegen genauestens. Gegenüber DER WESTEN berichtet er von zunehmend aggressiven Forderungen aus der Kundschaft. Kulig: „Meine Kollegen berichten immer häufiger von Anrufen, in denen sie aufgefordert werden, die Haare 'mal eben schnell' privat oder illegal in den Salons zu schneiden. Vermeintlich gute Stammkunden drohen sogar damit, sonst nie wieder zukommen!“

Die Friseure sind wegen des Corona-Lockdown hart getroffen worden, dürfen nicht mehr arbeiten. Das bringt Kunden auf dumme Gedanken. (Symbolfoto) Foto: imago images / Cavan Images

Kulig kann da für seine Kollegen nur einen Rat geben: ablehnen! „Diese Kunden sind sehr egoistisch. Nicht nur wegen des Ansteckungsrisikos. Das mal beiseite. Es geht ja auch darum, dass man gestandene Friseure in eine höchst gefährliche Rechtslage bringt, wenn man ihn illegal dazu anstiftet, die Haare schneiden zu lassen.“

---------------------------

Das ist das Coronavirus:

ist SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

---------------------------

Er erzählt aus eigener Erfahrung: „Mich hat auch eine ältere Frau über 80 Jahre kontaktiert. Sie ist allein nicht mehr in der Lage, sich die Haare zu frisieren. Ihr Mann kann das auch nicht. Ich habe abgelehnt. Allerdings sollte sich die Politik überlegen, ob man nicht diesen Menschen ein Friseurtermin als hygienische Maßnahme zustehen sollte, wenn ein Arzt das bescheinigt.“

Obermeister Frank Kulig. Foto: Friseur-Innung Dortmund und Lünen

Friseur-Obermeister: „Kollegen stehen nicht nur mit dem Rücken zur Wand, sondern mussten Hilfskredite aufstocken“

Er zeigt Verständnis, wenn sich Friseure doch noch dazu entschließen sollten, Aufträge anzunehmen. Kulig zu DER WESTEN: „Wir erfahren keine Unterstützung der Politik. Es gibt viele Kollegen, die stehen nicht nur mit dem Rücken zur Wand, sondern mussten schon ihre Hilfskredite bei der KfW (Förderbank) zum zweiten oder dritten Mal aufstocken, um über die Runden zu kommen. Diese meist noch jüngeren Menschen sitzen jetzt schon auf einem Schuldenberg, den sie so niemals in ihrem Leben geplant hatten. Das ist doch menschlich, wenn sie dann doch heimlich schneiden, um Geld zu verdienen.“

---------------------------

---------------------------

Der Friseurmeister sieht die Politik massiv in der Pflicht. Kulig: „Machen wir uns nichts vor: Viele kleinere Betriebe werden ihre Geschäfte schließen müssen, wenn wir wirklich bis Ostern nicht mehr öffnen dürfen. Ich gehe von einem Drittel aller Betriebe aus. Die Politiker stellen sich so hin, als ob man uns Geld schenken würde. Das ist nicht der Fall, nicht ein Cent wird uns geschenkt. Wir müssen alles zurückzahlen. Da ist doch klar, dass der eine oder die andere heimlich frisiert, um paar Euro zu verdienen.“

Es bleibt zu hoffen, dass der Corona-Spuk bald ein Ende hat. Und die Friseure schon sehr bald wieder das machen dürfen, was sie lieben: Haare frisieren.

---------------------------

---------------------------

