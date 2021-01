Corona in Dortmund: Der junge Feuerwehrmann gibt einen schockierenden Einblick in seinen Job.

Corona in Dortmund: Junger Feuerwehrmann ist schockiert – „Ganz schwierige Sache“

Dortmund. Rettungskräfte haben in der Corona-Pandemie keine leichte Aufgabe. Sie müssen trotz der außergewöhnlichen Umstände tagtäglich zu Notfällen rausfahren und können den Kontakt zu fremden Menschen nicht verhindern.

Dabei ist Corona auch für sie eine besondere Herausforderung. Das zeigt ein Gespräch mit einem Feuerwehrmann aus Dortmund, der vor allem von einer Sache schockiert sei.

Corona in Dortmund: Junger Feuerwehrmann macht Schock-Aussage

Christian Mersch ist Feuerwehrmann in Dortmund - in einer keineswegs normalen Zeit. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie hat sich der Alltag des 28-Jährigen und dem seines Teams extrem verändert. Während es im Frühjahr 2019 an Schutzausrüstung und medizinischen Masken mangelte, muss sich die Feuerwehr Dortmund darüber momentan keine Sorgen machen. Jedoch beschäftigt die Einsatzkräfte derzeit ein anderes Problem.

Wenn die Feuerwehrleute zu einem Einsatz rausfahren, tragen sie eine Schutzkleidung mit Schutzbrille und FFP2-Maske. Vor der Ansteckungsgefahr mit Corona seien sie „gut geschützt“, sagt Christian Mersch. Allerdings bestehe die Hälfte eines Rettungseinsatzes aus der nonverbalen Kommunikation.

Und genau hier liegt für die Einsatzkräfte das Problem, wenn ihre Patienten eine Mund-Nasen-Maske tragen: „Das Zwischenmenschliche ist eine ganz schwierige Sache“, erklärt der Feuerwehrmann. Schließlich könnten die Rettungskräfte so nicht mehr erkennen, was ihre Patienten verspüren oder was diese ihnen möglicherweise durch ihren Gesichtsausdruck vermitteln wollen.

Alltag bei Dortmunder Feuerwehr völlig verändert

Und auch „das Leben auf der Wache“ habe sich durch Corona stark verändert. Das 28-köpfige Team sei in zwei Gruppen unterteilt, welche nach Möglichkeit keinerlei Kontakt zueinander haben sollte. So gebe es getrennte Speise- und Ruheräume und selbst die Einsatzfahrzeuge seien umgestellt worden.

Außerdem begrüße man sich nun entgegen der klassischen Form nicht mehr mit einem Handschlag und auch eine sonst so guttuende Umarmung falle weg. „Es ist sehr kühl und distanziert“, erzählt Mersch. An diese „Einschneidungen“ in den Berufsalltag habe sich der 28-Jährige bis heute nicht gewöhnt.

Mersch dreht Film über Corona-Zeit

Corona in Dortmund: Christian Mersch will den Alltag der Feuerwehr in einem Film einfangen. Foto: Feuerwehr Dortmund

Weil eine solche Zeit nie wiederkommen werde, wie sich der Feuerwehrmann sicher ist, fing er an, sich Gedanken über einen Film zu machen. Auslöser dafür war auch eine Samstagnacht mitten im ersten Lockdown, bei der die Rettungskräfte zu keinem einzigen Einsatz rausgefahren seien. „Eigentlich sind wir da nur unterwegs“, wundert sich Mersch.

Nach der ersten Infektionswelle wollte er deshalb den Alltag auf der Feuerwehr-Wache filmen. Es sollte eine Erinnerung für die Wachabteilung werden. Denn: „Es ist zu schade, wenn wir nach zehn Jahren nur schlechte Erfahrungen an die Corona-Pandemie haben.“

Corona in Dortmund: Junger Feuerwehrmann schockiert mit Aussage

Zunächst unsicher wegen Reaktion der Kollegen gewesen

Dabei sei er sich zunächst unsicher gewesen, wie seine Kollegen reagieren würden. Aber deren Reaktion sei „überraschend positiv“ gewesen, so Mersch. Schließlich habe er vergangenen Herbst die Kamera bei alltäglichen Situationen, wie dem Kochen, Essen und an Heiligabend laufen lassen. Zudem führte er Interviews mit mehreren seiner Kollegen, die sich in dem Film vorstellen und von ihren Eindrücken über die außergewöhnliche Zeit berichten.

Mersch hat sogar einen Einsatz gefilmt, der außerhalb der Pandemie ganz normal gewesen wäre. Doch in der Corona-Zeit sei er zu einem „ganz besonderen Einsatz“ geworden. Mehr will der 28-Jährige dazu allerdings noch nicht verraten. Schließlich soll der insgesamt etwa 30-minütige Film mehr zeigen. Er soll im Frühjahr auf Youtube erscheinen.