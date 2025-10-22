Lotto-König Chico in Dortmunder Wahllokal abgewiesen – „Keine Ahnung, was los ist“

„Wer nicht wählt, kann auch später nicht meckern“, wiederholte Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico am Sonntag (28. September) noch einmal vor seinem Gang zur Stichwahl in Dortmund. Diese Worte hatte der Lotto-Millionär schon vorher gewählt, als er kräftig die Werbetrommel für das amtierende Stadtoberhaupt Thomas Westphal gerührt hatte (mehr dazu hier >>>).

Am Sonntag (28. September) wollte Chico sein Kreuz für den Kandidaten der SPD machen, dem Umfragen zufolge ein enges Rennen mit CDU-Kandidat Alexander Kalouti. Danach hatte der Lotto-Glückspilz aber doch etwas zu meckern. Und zwar schon bevor das Ergebnis der Stichwahl in Dortmund feststand.

Lotto-Chico darf nicht bei Stichwahl in Dortmund abstimmen

Das prognostizierte enge Rennen um das Dortmunder Rathaus sollte eintreten. Doch Chico konnte am Ende nicht mitmischen. Wie der neureiche Dortmunder mit den türkischen Wurzeln mitteilte, habe er im Wahllokal seine Stimme nicht abgeben dürfen.

++ „Peinlich!“ Mülheimer haben nach Wahlpanne nur eine Forderung ++

„Ich bin nicht wahlberechtigt, haben die gesagt“, teilte der enttäuschte Dortmunder seinen Fans in einer Instagram-Story mit. Und das, obwohl er einen unbefristeten Aufenthalts-Status und auch eine Wahlbenachrichtigung erhalten habe. „Mein Name stand nicht auf der Liste.“ Sein Problem im Wahllokal: „Den Brief habe ich nicht bei mir gehabt.“

++ Stichwahl in Gelsenkirchen live: Andrea Henze hängt AfD-Kandidat Emmerich ab! ++

„Keine Ahnung, was los ist“

Und in der Liste sei sein Name nicht aufgetaucht. Weder unter Kürsat Yildirim, noch unter seinem Spitznamen. „Chico-Lotto-Millionär ist nicht wahlberechtigt. Keine Ahnung, was los ist“, so der enttäuschte Lotto-Gewinner.

Mehr Themen:

Und so blieb Chico am Ende nichts anderes übrig, als tatenlos zuzuschauen, wer das Rennen um das Dortmunder Rathaus macht. Wie knapp es am Ende war, erfährst du hier >>>