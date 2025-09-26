Lotto-König Chico stellt neue Freundin vor – und kauft Baby-Kutsche

Nach dem Beziehungs-Aus mit der Dortmunder Polizistin Candice Newgas, wurde es relativ still um das Liebesleben von Kürsat Yildirim, besser bekannt als Lotto-König Chico aus Dortmund. Doch vor kurzer Zeit gab es gute Nachrichten an der Liebesfront: Chico hat eine neue Freundin!

Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin ist sie aber eher medienscheu und bleibt lieber im Hintergrund. Doch trotzdem – oder vielleicht auch deswegen – soll sie die Richtige sein. Wenn er sogar seinen Porsche verkauft und sich dafür eine Familienkutsche anschafft, scheint es Chico wirklich ernst zu sein. Am liebsten möchte er schon bald Kinder mit seiner neuen Freundin bekommen.

Das ist Chicos neue Freundin – er will drei Kinder mit ihr

Was ist nur bei Lotto-König Chico los? Er verkauft seinen geliebten Porsche 911, um sich sogleich eine Baby-Kutsche zu kaufen. Aber keine Sorge, die ist natürlich auch von Porsche. Und zwar ein Cayenne mit fast 500 PS für knapp 160.000 Euro. Und warum das Ganze? Chico hat nach der Trennung von Ex-Freundin Candice womöglich seine ganz große Liebe gefunden. Und mit besagter neuer Freundin möchte er am liebsten schon bald eine Familie gründen. Er wünscht sich drei Kinder – mindestens aber ein Mädchen und einen Jungen, erklärt er gegenüber der „Bild„.

Und was sagt seine neue Freundin dazu? Die ist einverstanden. Sie erklärt gegenüber der Zeitung: „Ich freue mich darüber, bin dazu bereit. Chico ist ganz lustig, sehr fürsorglich. Er behandelt mich gut – und das hat nichts mit seinem Geld zu tun. Je öfter ich ihn gesehen habe, umso mehr habe ich mich in ihn verliebt.“ Und wer jetzt denkt, sie ist nur ein schickes Anhängsel: Die junge Frau hat studiert und ist derzeit selbständig. Chico schätzt zudem an ihr, dass sie ehrlich, lieb und intelligent sei. Ihr wäre Familie genau so wichtig wie ihm.

Sie lernten sich in einem Restaurant kennen

Kennengelernt haben sich die beiden in einem Restaurant in Düsseldorf. Sie sei ihm sofort aufgefallen. Und irgendwann trafen sich ihre Blicke. Chicos Kumpel spielte dann den Amor und gab ihr seine Nummer, als sie das Lokal verließen.

Nach dem ersten Treffen folgten viele weitere und auch schon ein erster Urlaub in Thailand. Wir drücken Chico die Daumen, dass die neue Lovestory niemals endet!