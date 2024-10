Chico-Ex Candice händchenhaltend auf Oktoberfest in München – Ist ER der neue Mann an ihrer Seite?

Bis kurz vor der EM 2024 im eigenen Land zeigten sich Lotto-König Chico und seine Ex-Freundin Candice Newgas noch glücklich auf Social Media. Doch Ende Juni 2024 folgte dann nach rund anderthalb Jahren Beziehung das überraschende Liebes-Aus (hier mehr dazu).

Seitdem gehen beide getrennte Wege – auch auf Instagram. Dort zeigt sich Chico’s Ex-Freundin nun händchenhaltend mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Gibt es etwa schon einen Nachfolger?

Chico-Ex zeigt sich happy auf Oktoberfest

Am Samstag (28. Oktober) zeigt sich Candice auf ihrem Instagram-Profil in Dirndl auf dem Oktoberfest in München. Freudestrahlend lächelt sie in die Kamera – neben ihr ein unbekannter junger Mann. Kurzzeitig halten beide sogar Händchen und werfen sogar einen Kussmund in die Kamera.

Sofort entbrennen in der Kommentarzeile Gerüchte über einen möglichen Chico-Nachfolger. „Neuer Freund“ oder „Hast du einen zweiten Chico gefunden“ heißt es dort. Die Auflösung liefert die 37-Jährige gerne in ihrer Story. „Lass mich deine Schleife noch schnell umbinden“, scherzt der unbekannte Mann an Candice Seite. Damit deutet er auf eine alte Oktoberfest-Tradition an. Frauen mit Dirndl geben ihren Beziehungsstatus darüber an, wo sie ihre Schleife binden.

Das sagt die Dirndl-Schleife bei Frauen aus:

Rechts gebunden: Verheiratete, Verlobte und Frauen, die vergeben oder nicht interessiert sind.

Links gebunden: Ledige, Single-Frauen, die gerne den Richtigen treffen möchten.

Vorne gebunden: Kinder, junge Mädchen und Jungfrauen.

Hinten gebunden: Witwen und Kellnerinnen.

Candice erklärt Beziehungsstatus

Die Polizistin aus Dortmund hat ihre Schleife links gebunden und weist deshalb darauf hin, dass sie die Schleife „auf die andere Seite“ binden würde. Ihr Begleiter fügt hinzu: „Da wo ich bin.“ Damit sollte klar sein, dass der Mann nicht ihr neuer Partner ist und es wohl auch nie wird, denn die Andeutung deutet darauf hin, dass er auf Männer steht.

Einige Tage zuvor beantwortete die Polizistin bereits in einer Instagram-Fragerunde die Frage, ob sie aktuell Single sei mit einem klaren ‚Ja!‘. Außerdem betonte sie, dass sich der Nordstadt-Millionär und sie im Guten getrennt hätten und sich gegenseitig nur das Beste wünschen würden.