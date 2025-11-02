Lotto-Chico zieht sein 50.000-Euro-Angebot zurück: „Wollt ihr mich verarschen?“

„Lasst mich alle in Ruhe. Ich brauche eure Hilfe nicht mehr“, platzt es am Sonntag (2. November) aus Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico aus Dortmund, heraus. Eigentlich wollte der Lotto-Millionär mithilfe seiner Follower denjenigen erwischen, der auf seinen Ferrari geschossen hat.

Dafür hat der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit eine Belohnung von satten 50.000 Euro ausgesetzt (mehr dazu hier >>>). Doch Chico hatte offenbar nicht geahnt, was dieses Angebot auslöst.

Lotto-Chico greift Fans an: „Ihr habt einen Schaden“

„„“Ich dachte, ich hätte einen Schaden. Ich war ein abhängiger, kaputter Mensch. Deswegen habe ich einen Schaden gehabt“, erklärt der neureiche Dortmunder, der mit seinen Konsum- und Spielsucht-Problemen in der Vergangenheit offen umgegangen ist. Jetzt kommt er zu dem Schluss: „Aber ihr habt in eurem normalen Zustand einen Schaden.“

++ Nach Schüssen auf Ferrari: Schwere Vorwürfe gegen Lotto-König Chico ++

Woran Chico das festmacht? Er werde bombardiert mit Nachrichten von angeblichen Zeugen der Schüsse auf seinen Ferrari. „Alter, Millionen Menschen melden sich gerade“, so der Lotto-König. Doch immer, wenn er sich zurückmelde, würden die angeblichen Zeugen sich plötzlich in Ausreden flüchten. Mal habe der Onkel vor möglichen Konsequenzen gewarnt, mal seien die angeblichen Schützen nicht anzutreffen.

++ Jan Böhmermann blickt nach Dortmund – und kann nur noch den Kopf schütteln ++

Chico platzt der Kragen: „Wollt ihr mich verarschen?“

Seine Fans hätten ihn mit den wilden und am Ende haltlosen Anschuldigungen komplett verrückt gemacht: „Wollt ihr mich alle verarschen?“, platzt es aus Chico heraus. Seine Konsequenz: „Es gibt keine Belohnung mehr.“

Mehr Themen:

Wer etwas über die Schüsse auf seinen Ferrari weiß, der solle sich bei der Polizei Dortmund melden. „Wenn ich später herausfinde, jemand hat ein bisschen geholfen und hat eine Aussage gemacht, kann ich vielleicht belohnen. Aber es gibt keine 50.000 Euro mehr. Keiner soll mir mehr schreiben.“