Lotto-König Chico will 50.000 Euro verschenken – unter einer Bedingung

Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, hat Geld wie Heu. Nach seinem Lotto-Gewinn im Herbst 2022 hat der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit mit Geld nur so um sich geworfen.

Jetzt will der Dortmunder erneut 50.000 Euro investieren. Dafür erwartet Chico allerdings eine Gegenleistung.

Lotto-Chico verspricht 50.000 Euro Belohnung

Dabei geht es um den Angriff auf Chicos Ferrari Anfang Oktober. Unbekannte hatten seinen Luxusschlitten in der Nacht auf den 8. Oktober in Dortmund mit zahlreichen Kugeln durchsiebt. Mehrere Einschusslöcher in Windschutzscheibe und Karosserie zeugen von der Aktion.

++ Lotto-König Chico zeigt sich vor Porsche – „Komm da weg, Junge!“ ++

Seitdem fragt sich der Lotto-Millionär, wer um alles in der Welt bitte auf sein Herzstück feuert. Er habe schließlich keine Feinde, wie er im Gespräch mit DER WESTEN beteuert. Der Zwischenfall war dem neureichen Dortmunder jedoch eine Lehre. Er wolle jetzt keine privaten Storys mehr posten.

++ Irre Szenen bei Messe „Spiel“ in Essen ++ Chaos am Hauptbahnhof ++

Doch das heißt nicht, dass er sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Im Gegenteil. Chico hat im Nachgang zahlreiche Pressetermine wahrgenommen und dabei unter anderem im Interview mit den „Ruhr Nachrichten“ auch eine Belohnung versprochen für denjenigen, der der Polizei Hinweise zur Ergreifung der Täter führt. Dafür würde er bis zu 50.000 Euro locker machen!

Lotto-Deals zum Aktions-Preis für Leser von DER WESTEN! 4 Felder für 1 € 🛒 Bei LOTTO 6aus49 aktuell im Jackpot: 13 Millionen Euro 2 Felder für 1 € 🛒 Aktuell im Eurojackpot: 34 Millionen Euro

Ferrari-Einschusslöcher bleiben

Die Hinweise müssten nicht einmal bei Chico selbst eingehen. Er würde auch alles daran setzen, an den Hinweisgebenden heranzukommen, selbst wenn die Polizei Dortmund den Fall eigenständig löst.

Mehr Themen:

Auf Nachfrage von DER WESTEN ließ Chico am Donnerstag ausrichten, dass sich bislang noch niemand gemeldet hat. Wer auch immer weiß, wer auf Chicos Ferrari geballert hat: Er kann also eine ordentliche Stange Geld verdienen. Und die Einschusslöcher? Die sollen bis auf das Loch in der Windschutzscheibe bleiben. Chico gibt an, dass die Karosserie von innen verdichtet werden soll, sodass sie von außen für immer sichtbar sein sollen. Quasi als Mahnmal der Tat. Aber wohl auch als Symbol dafür, dass sich der Lotto-Millionär mit der bewegenden Vergangenheit nicht verstecken will.