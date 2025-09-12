Lotto-König Chico plant großes Projekt für Dortmunder Nordstadt – Kommunalwahl entscheidend?

Im Alter von zwölf Jahren ist Kürsat Yildirim von der Türkei nach Deutschland gekommen. Seitdem nennt er die Dortmunder Nordstadt sein Zuhause. Dank seines Lotto-Gewinns von fast zehn Millionen Euro im September 2022 fährt „Chico“, wie ihn die meisten nennen, nun mit einem Ferrari oder Porsche durch seine alte Gegend.

Doch der 44-Jährige erinnert sich noch gut an die Zeiten zurück, als er nicht in Saus und Braus lebte, sondern nur von einem zum anderen Tag lebte und zeitweise sogar obdachlos war. Mehrere Jahre verbrachte Chico wegen Betrugs und Raubes im Knast. Drogen, Spielsucht und Gewalt bestimmten sein Leben zu dieser Zeit. Gegenüber DER WESTEN verriet Yildirim, welches Groß-Projekt er nun plant. Sein Ziel: Kindern eine bessere Perspektive bieten, damit sie gar nicht erst auf die schiefe Bahn geraten.

Lotto-König Chico: „Kontrollen reichen nicht aus!“

Eigenen Angaben zufolge hat Kürsat Yildirim mit 18 Jahren zum ersten Mal Drogen konsumiert. Zusammen mit DER WESTEN fuhr der gebürtige Türke in den Nordmarkt-Park – dorthin, wo er früher regelmäßig Drogen besorgte und konsumierte. Auch heute noch gilt der Park als Hotspot für Drogenhandel, Kriminalität und Prostitution. Mehr Kontrollen, Razzien oder auch soziale Projekte, die die Integration und das Zusammenleben fördern sollen, wurden von der Stadt bereits ins Leben gerufen, um die Nordstadt sicherer zu machen.

„Es ist schon deutlich besser geworden als früher. Hier gibt es auch sehr schöne Cafés und Restaurants, wo ich gerne essen gehe“, lobt Chico. Gleichzeitig gibt er jedoch zu bedenken: „Doch Kontrollen alleine reichen nicht, so werden die Polizei und die Stadt das Problem nicht lösen können. Wie denn auch? Die Kinder kennen doch nichts anderes – höchstens Fußball!“

Lotto-König Chico will Kinderzentrum bauen

Seine Idee: ein Kinderzentrum. „Ich suche gerade ein Grundstück mit etwa 15.000 bis 20.000 Quadratmetern in Dortmund. Ich möchte strahlende Kinder sehen.“ Die Pläne stecken noch in den Anfängen, doch der Multimillionär hat große Visionen mit mehreren Freizeitangeboten für Kinder. Und er hofft, dass der Oberbürgermeister, sei es der amtierende OB Thomas Westphal von der SPD oder ein anderer Kandidat, ihn bei seinem Vorhaben unterstützt. Nach der Kommunalwahl will Chico nochmal das Gespräch suchen und seine Ideen vortragen.

Der Lotto-Millionär träumt noch immer von einer eigenen Familie. Und obwohl er selbst zumindest auf eine schöne Kindheit in der Nordstadt zurückblicke, würde er seine Kinder niemals dort aufwachsen lassen – zumindest nicht aktuell.