Chico spielt schon wieder Lotto – sein Tipp-Schein überrascht

Das Leben von Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, wurde Ende 2022 komplett auf den Kopf gestellt. Ein Lotto-Schein bescherte dem 44-Jährigen den Millionen-Gewinn.

Seitdem ist der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit auf der Überholspur. Wer glaubt, dass Chico nach seinem Jackpot mit dem Lotto-Spielen aufgehört hat, täuscht. Seine Strategie hat sich aber mittlerweile geändert. Für seine Follower hat er dabei einen ganz wichtigen Rat.

Chico gibt wichtigen Lotto-Tipp

Die ersten Wochen und Monate nach seinem Lotto-Gewinn waren für Chico wie ein Rausch. Der neureiche Dortmunder gönnte sich alles, wovon er sein Leben lang nicht einmal zu träumen gewagt hatte: Porsche, Ferrari, Luxus-Uhren und Co. – für den Lotto-Glückspilz konnte es nicht teuer genug sein.

++ Lotto-König Chico enthüllt neue Geschäftsidee – jetzt dürfen es alle wissen ++

Auch in Lotto-Scheine investierte Chico trotz seines Millionen-Gewinns weiter. Und zwar kräftig. Scheine im Wert von über 2.000 Euro gingen seinerzeit über die Ladentheke. „Damals war ich happy und dann habe ich das so gemacht“, blickt der eingefleischte BVB-Fan zurück. In der Folge holte er sogar noch zwei kleinere Gewinne. Dennoch hält er sein Verhalten rückblickend für falsch und rät: „Bitte spielt so wie ich: nicht übertreiben!“

++ Mann aus Indien besucht das erste Mal Gelsenkirchen – sein Urteil ist vernichtend ++

Chico zeigt seinen Lotto-Schein

Dazu zeigt der mehrfache Immobilienbesitzer aus Dortmund seinen Schein: vier Reihen zum Preis von 17 Euro. Jeder kann sein Glück versuchen, wenn er Geld übrig habe. Aber auch wenn ihn das Glück vor drei Jahren geküsst habe, weiß Chico: „Die Chancen sind 1:140 Millionen.“

Mehr Themen:

Sein Appell ist dabei eindeutig: Nicht alles auf eine Karte setzen und verantwortungsbewusst spielen. Die Gefahr in der Spielsucht zu landen, ist groß. Und das weiß Chico nun einmal am besten aus eigener Erfahrung.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.