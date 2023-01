„Chico“ aus Dortmund: Heftiger Clip über Lotto-König kursiert im Netz – der Millionär schäumt vor Wut!

Seit September 2022 ist Kürsat Yildrim, oder besser bekannt als „Chico“ aus Dortmund, regelmäßig in den Medien wiederzufinden – und das nicht nur in Deutschland. Ein Gewinn im Lotto machte ihn über Nacht zum Millionär. Und das soll auch die ganze Welt wissen.

Umso wütender wurde der Dortmunder, als ihm vor wenigen Tagen ein Video von ihm zugeschickt wurde. Denn in dem vermeintlichen Clip werden Lügen über den Millionär verbreitet, die „Chico“ so nicht stehen lassen will.

„Chico“ aus Dortmund: Clip bringt Multimillionär zur Weißglut

Auf Facebook kursiert seit Ende Dezember 2022 ein Video über den Multimillionär. Ein älterer Bericht der Tagesschau über Chico wurde offenbar verfälscht. In der Bauchbinde heißt es auf einmal: „Ein Mann wurde dank eines Handyspiels zum Millionär. Eine neue mobile App wird immer beliebter.“ In seiner Instagram-Story kann sich Kürsat kaum halten. „Mich kennt doch ganz Deutschland! Ich habe meine zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen“, stellt der 42-Jährige klar.

Auch im Gespräch mit DER WESTEN wird der Lotto-König aus Dortmund nochmal deutlich: „Ich habe einen Ausraster bekommen, als ich das gesehen habe. Das kann ich so nicht stehen lassen – das stimmt ja nicht. Ich weiß nicht, wer sowas ins Netz stellt.“ Dass es sich hierbei um einen Fake handelt, ist ziemlich offensichtlich.

Video ist ein Fake – Indizien eindeutig

Der angebliche Tagesschau-Beitrag wird von der TV-Moderatorin Jana Azizi eingeleitet. Die arbeitet jedoch gar nicht für den öffentlich-rechtlichen Sender der ARD, sondern für den Privatsender RTL. Besonders auffällig: In dem Moment, wo es um die App geht, spricht plötzlich eine männliche Stimme: „Der Mann zahlte 30 Euro auf das Konto der App ein, ohne zu wissen, dass er bald Millionär sein würde. Nach dem Gewinn wurde das Geld sofort auf sein Bankkonto überwiesen“, heißt es. Ein weiteres Indiz dafür, dass dieser Clip manipuliert wurde.

Kein Einzelfall, wie der NDR auf Anfrage dieser Redaktion erklärt. „Es ist leider sehr verbreitet, mit dem vermeintlichen Absender Tagesschau Werbung für obskure Produkte in Social-Media-Kanälen zu machen. Wir sind dem immer wieder nachgegangen. Aber praktisch ausnahmslos sind die Urheber nicht mit vertretbarem Aufwand zu ermitteln“, so eine Sprecherin des Senders.

Auch viele Facebook-User erkennen den Fake direkt. Sie wittern hinter dem Clip eine Betrugsmasche. Fest steht auf jeden Fall, dass Chico seine Millionen im Lotto gewonnen hat und nicht bei einem Handyspiel. Von den zehn Millionen Euro sind mindestens zwei Millionen Euro jedoch schon ausgegeben. Das meiste Geld steckte der ehemalige Kranführer in seine beiden neuen Sportwagen: einen Ferrari und einen Porsche. (mit göt)

