Dortmund: Mann wird vor BVB-Spiel übel angegangen – Grund macht fassungslos

Bei jedem Heimspiel von Borussia Dortmund ist Manuel Pinnecke schon oft Stunden vor Anpfiff vorm Stadion. Aber nicht, weil der 37-Jährige ein großer Fan des Ruhrpott-Vereins ist. Manuel Pinnecke kommt zum Arbeiten.

Als Pfandflaschensammler verdient er sich ein paar Euro dazu. Umso mehr die BVB-Anhänger trinken und ihre Pfanddosen stehen lassen, umso mehr verdient er. Doch mit steigendem Alkoholpegel wird der Ton auch rauer. So kam es vermehrt auch schon zu unschönen Szenen.

Dortmund: Pfandflaschensammler fies angegangen

Bei Wind und Wetter sammelt Manuel Pinnecke zusammen mit seinem Kumpel Werner vor jedem Heimspiel die Pfandflaschen ein. So auch bei der Partie Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg am 4. Februar 2023. Doch bei der Arbeit kam es zu einem unschönen Zwischenfall: „Zu meinem Kollegen wurde gesagt, ich bekäme von ihm keine Pfandflasche. Ich sollte mir als junger Kerl einen richtigen Job suchen.“

Dortmund: Manuel Pinnecke ist Pfandflaschensammler. Foto: privat

Worte, die der 37-Jährige nicht selten zu hören bekommt. Doch das sei sogar noch nett, manchmal würden ihn Fans auch als „Asozialen“ und „Schmarotzer“ beschimpfen. Dabei würden die Menschen die Lebensgeschichte des Pfandflaschensammlers nicht kennen. „Ich habe eine 80-prozentige geistige Behinderung. Man sieht sie mir oft nicht sofort an, aber ich kann deshalb keinem normalen Beruf nachgehen. Ich beziehe Grundsicherung, aber ich ruhe mich darauf nicht aus.“

Pfandflaschensammeln nicht mehr so lukrativ wie früher

Pinnecke und sein Kollege Werner hätten sogar ein Gewerbe angemeldet. Was viele nicht wissen: Das Sammeln von Pfandflaschen ist in Deutschland eine gewerbliche Tätigkeit. Laut eines Sprechers des NRW-Finanzministeriums sind alle Tätigkeiten mit Gewinnerzielung gewerbliche Tätigkeiten: „Danach kann auch ein Pfandflaschensammler diese Kriterien erfüllen, sodass er mit seinem Gewinn gewerbliche Einkünfte erzielt.“

Acht Cent für eine Bierflasche aus Glas, 25 Cent für eine Ein- oder Mehrwegflasche sowie für Getränkedosen, da kann am Ende eines Arbeitstages schon was zusammenkommen – zumindest vor Corona, dem Ukraine-Krieg und der Inflation. „Früher hat man bei einem Spiel 300 Euro gesammelt, heute kann man froh sein, wenn es noch 50 Euro sind. Die Leute kaufen nicht mehr so viel und wollen das Geld eher behalten, was man aktuell natürlich verstehen kann“, erklärt der Dortmunder.

Noch mehr Meldungen:

Dennoch ist der 37-Jährige gerne als Pfandflaschensammler unterwegs. Er würde sich nur wünschen, dass seine Tätigkeit mehr Wertschätzung erfahre. Am 11. März hat Manuel Pinnecke Pause, denn dann ist der BVB zu Gast beim FC Schalke 04. Das Derby hat schon vor Anpfiff für viel Brisanz gesorgt.