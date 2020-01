In Dortmund wurde eine Bombe gefunden. (Symbolbild)

Bombenfund in Dortmund: Wichtige Verkehrsader wird gesperrt ++ Hunderte Anwohner müssen Wohnungen verlassen

Ein Bombenfund in Dortmund betrifft am Donnerstag hunderte Anwohner und etliche Pendler!

An der Bonifatiusstraße in Dortmund ist eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger muss noch am Donnerstag entschärft werden. Das musst du wissen:

Bombe in Dortmund gefunden – Hier alle Infos

1200 Menschen sind von der Evakuierung betroffen, die der Entschärfung vorausgeht. Ab 17.45 Uhr wird das Gebiet evakuiert. Der Evakuierungsradius ist 300 Meter lang. „Als Evakuierungsstelle wird für die betroffene Bevölkerung die Landgrafengrundschule eingerichtet. Ein Shuttlebus bringt die Personen aus dem Evakuierungsgebiet zur Evakuierungsstelle“, schreibt die Stadt.

Der Evakuierungsradius in Dortmund Foto: Stadt Dortmund

Bitter für Pendler: In dem Umkreis liegt auch die B1, die gesperrt wird. Die Hauptverkehrsader wird nach Ende der Evakuierungsmaßnahme gesperrrt.

Diese U-Bahnen fahren eingeschränkt

Auch auf folgenden Stadtbahnlinien wird es Einschränkungen geben: U41, U45, U47 und U49. Ab ca. 18:00 Uhr wird an der Haltestelle Markgrafenstraße kein Ein- und Ausstieg mehr möglich sein. Die Buslinie 452 fährt eine Umleitung. Die Haltestellen Ruhrallee und Markgrafenstraße entfallen. (jg)