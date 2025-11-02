Bier-Paukenschlag in Dortmund! Nicht nur Kunden trifft es hart

Das wird den Menschen in der einstigen Bierhauptstadt ganz und gar nicht schmecken: Ab Januar 2026 wird Bier in Dortmund teurer – zumindest in der Gastronomie.

Die Radeberger Gruppe, zu der auch mehrere traditionsreiche Dortmunder Brauereien wie DAB, Brinkhoff’s, Kronen und Hövels gehören, erhöht die Preise für Fassbier deutlich. Besonders betroffen sind Gastronomen und Kneipenbesitzer, da die Kosten für Fass- und Tankbier im Schnitt um 4,9 Prozent steigen. Bei einem 50-Liter-Fass von Brinkhoff’s oder DAB etwa klettert der Preis von 90,50 auf 95 Euro.

Höhere Fassbierpreise treffen Dortmunder Gastronomie hart

Dortmunder Brauereien begründen die Preiserhöhung mit gestiegenen Herstellungskosten, teuren Marketingmaßnahmen und höheren Tariflöhnen. „Wir sehen weiterhin sehr hohe und teilweise empfindlich steigende Kosten bei der Herstellung, Distribution, Vermarktung und vor allem bei den Tariflöhnen, die eine Preiserhöhung für den Getränkefachgroßhandel notwendig machen – wir können diese nicht mehr intern durch Effizienzmaßnahmen abfedern“, erklärt Uwe Helmich, Geschäftsführer der Dortmunder Brauereien, den „Ruhr Nachrichten“. Die exakte Preiserhöhung will er aber nicht kommentieren.

+++ Schon wieder der Baum! Weihnachtsmarkt Dortmund zieht Konsequenzen +++

Für Verbraucher ändert sich erstmal bei Flaschen- und Dosenbier im Supermarkt nichts. Wie Helmich betont: „Wir können die Abgabepreise unseres Mehrwegsortiments sowie Getränkedosen stabil halten.“ Damit möchte man die Kunden im Einzelhandel nicht zusätzlich belasten.

Streit um Bierpreise und sinkender Konsum in Dortmund

Die Entscheidung, nur Fassbier teurer zu machen, sorgt jedoch für Kritik unter Dortmunder Gastronomen. Während einige die Preise trotzdem stabil halten wollen, werden andere sie an die Gäste weitergeben.

Doch das sorgt für neuen Ärger: „Wenn der Kasten im Angebot weiterhin 9,99 Euro kostet – dann ist doch klar, dass die Leute ihr Bier dort kaufen“, klagt eine Gastronomin, die anonym bleiben möchte, im Gespräch mit den „Ruhr Nachrichten“. Die Angst vor weiter sinkendem Bierabsatz ist groß in Dortmund.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.