„Bares für Rares“: Experte begeistert – „Das ist wirklich eine Legende“

am 28.09.2020 um 20:48

Kakteen oder Gurken, das ist hier die Frage. Nicht besonders schön, aber dafür selten waren drei Lampen, die Rasmus Hasse aus Dortmund am Montag zu „Bares für Rares“ brachte.

Und der 51-jährige Feuerwehrmann sollte mit seinen ausgefallenen Lampen nicht nur „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter überraschen.

„Bares für Rares“: Gurke oder Kaktus – das ist hier die Frage

Zunächst einmal erklärt Hasse, warum die ausgefallenen Leuchten denn nun überhaupt einen neuen Besitzer finden sollen. „Die Leuchten sollen nun verkauft werden, weil ich einfach keinen Platz mehr habe in meiner neuen Wohnung und es an der Zeit ist, mal etwas anderes dafür zu kaufen“, so der Feuerwehrmann.

Leuchtet ein. Doch um was handelt es sich bei den grünen Plastik-Lampen denn nun? Da sind sich Horst Lichter und Experte Sven Deutschmanek nicht ganz einig.

Horst Lichter ist irritiert

„Sind das Gurken oder Kaktüsse“, fragt Deutschmanek Horst Lichter direkt zu Beginn der Expertise. Horst Lichter geht von Kakteen aus, so wirklich gefallen scheinen sie ihm aber nicht.

Diese Leuchten sind echte Design-Objekte. Foto: Screenshot ZDF

An Rasmus Hasse gewandt fragt er verzweifelt: „Jetzt erkläre mir mal, wie kommst du an die Dinger und wieso hat man so was?“

Eine habe er geschenkt bekommen, und den Rest habe er dann dazugekauft, so Hasse. Vor 25 bis 30 Jahren sei dies passiert, so der Feuerwehrmann. Daher weiß er auch, welch namhafter Hersteller hinter den Lampen steht.

„Bares für Rares“: Leuchten einer echten Legende

„Was ich sehr interessant finde bei diesen Design-Leuchten, so werden sie nämlich bezeichnet, ist der Hersteller“, erklärt Deutschmanek. So stammen die Leuchten von der Firma „Flötotto“.

------------------

Das ist die ZDF-Show „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird die Show von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Die Anmeldung erfolgt online

Die Wiederholungen laufen bei ZDF Neo

----------

„Das ist wirklich eine Legende“, so Deutschmanek weiter. „Wenn du 'Flötotto' sagst, kennt das fast jeder in Deutschland“, ist sich der Experte sicher. Das muss doch ordentlich Euros in die Kasse spülen, oder?

+++ Bares für Rares: Horst Lichter hält DIESE Theorie für unglaubwürdig +++

600 bis 800 Euro veranschlagt Deutschmanek. Ein ordentlicher Preis, schließlich hätte sich der Feuerwehrmann aus Dortmund auch mit 400 Euro zufriedengegeben.

-----------

Mehr zu „Bares für Rares“:

Niederschmetternde Expertise – plötzlich bricht Verkäufer ab: „Nicht mit mir!“

Preis explodiert bei Wettbieten – plötzlich macht Verkäufer Rückzieher

Horst Lichter hin und weg, als er diese Raritäten sieht

-----------

Und da sollte die Reise am Ende auch hingehen. 450 Euro gab es von Händler Markus Wildhagen.