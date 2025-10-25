Sagt Popstar Ayliva auch ihre Auftritte in Dortmund ab? „Zustand extrem schlimm“

Sie ist eine der großen Neuentdeckungen der vergangenen Jahre in der deutschen Musik-Szene. Ayliva hat die Fans im Sturm erobert. Doch der Erfolg des Export-Schlagers aus Recklinghausen fordert seinen Tribut.

In den letzten Wochen hat sich der Gesundheitszustand von Popstar Ayliva dramatisch verschlechtert. Erst sagte die 27-Jährige ihre Auftritte in Stuttgart ab, dann auch noch in Hannover. Sind jetzt auch ihre Auftritte nahe der Heimat in Dortmund in Gefahr?

Große Sorgen umd Popstar Ayliva

„Mein Körper ist komplett überlastet und meine Ärzte raten mir von den Shows deutlich ab“, teilte Ayliva vor der Absage ihrer Konzerte in Stuttgart mit. „In dem Zustand weiterzusingen, wäre eine Gefahr für meine Zukunft“, so die junge Sängerin. Und weiter: „Mein Körper ist in einem Zustand, er kann einfach nicht mehr.“

Die Sängerin bedauere sehr, dass sie viele Fans enttäuschen müsse und versprach wieder auf die Bühne zu kommen, sobald es ihr besser gehe. Doch auch ihre Auftritte in der ZAG-Arena in Hannover mussten gecancelt werden: „Nach einer weiteren ärztlichen Untersuchung hat sich mein Gesundheitszustand leider verschlechtert“, erklärte die Musikerin am Donnerstag (23. Oktober)

Neben ihren gesundheitlichen Problemen sei zu allem Überfluss noch ein Wespenstich hinzugekommen. Ihr Fuß habe sich durch den Stich entzündet, wodurch sie nicht mehr auftreten könne. Sie habe sogar die Show noch im Drehstuhl/Rollstuhl geprobt. „Innerhalb der letzten wenigen Stunden ist der Zustand extrem schlimm geworden trotz starker Medikamente“, gab die Sängerin Einblick in ihrer Instagram-Story. Zu dem Zeitpunkt waren bereits Fans in der Arena. Dementsprechend groß war der Frust bei vielen.

„Das ist respektlos“

Während viele Fans Verständnis für die gesundheitlichen Probleme zeigten, ließen einige ihrem Ärger vor der Halle und in den sozialen Medien freien Lauf: „Das ist respektlos“, kommentiert etwa ein Fan bei Instagram. Man sage rechtzeitig ab und lasse die Leute nicht umsonst anreisen.

„Es tut mir leid, ich weiß, ihr wartet lange draußen und habt wahrscheinlich gehört, dass wir einen langen Soundcheck hatten. Wir haben alles versucht“, erklärte die Sängerin. Am Freitag wurden auch die weiteren beiden Shows in Hannover abgesagt – wieder aus gesundheitlichen Gründen. Ob Ayliva zum Abschluss ihrer Tour am Dienstag (28. Oktober), Mittwoch und Donnerstag in der Dortmunder Westfalenhalle auf der Bühne stehen wird, ist unklar. Fans sollten vor Beginn ihrer Anreise den Instagram-Channel der Sängerin im Auge behalten. Hier hält sie ihre Fans in der Story auf dem Laufenden. (mit dpa)