Sorge um Ayliva vor Konzerten in Dortmund – jetzt meldet sich die Sängerin zu Wort

Große Sorgen um Ayliva. Gesundheitliche Probleme zwangen die Sängerin zu kurzfristigen Konzertabsagen in Stuttgart und Hannover.

Besonders die Absage in Hannover ließ viele Fans am Donnerstag (23. Oktober) verzweifeln, weil der Einlass in die ZAG-Arena schon begonnen hatte (mehr dazu hier >>>). Einige Fans fürchteten, dass auch der Tour-Abschluss in der Dortmunder Westfalenhalle ausfallen könnte. Jetzt gibt Ayliva selbst das ersehnte Update.

Sorge um Ayliva – jetzt spricht die Sängerin

„Mein Körper ist komplett überlastet und meine Ärzte raten mir von den Shows deutlich ab“, sagte Ayliva nach der Konzertabsage in Stuttgart. Ein Auftritt wäre „eine Gefahr für meine Zukunft.“ Vor ihrem geplanten Auftritt in Hannover habe sich ihr Gesundheitszustand noch einmal verschlechtert.

Dann sei auch noch ein Wespenstich hinzugekommen, durch den ihr Fuß sich entzündet habe. „Innerhalb der letzten wenigen Stunden ist der Zustand extrem schlimm geworden trotz starker Medikamente“, begründete der Popstar aus Recklinghausen die Absage der Konzerte in Hannover.

Über das Wochenende scheint sich die Lage aber beruhigt zu haben. Denn wie Ayliva am Montag (27. Oktober) bekanntgab, sollen die Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle am Dienstag (28. Oktober), Mittwoch (29. Oktober ) und Freitag (31. Oktober) stattfinden. Ganz über den Berg scheint die Sängerin allerdings nicht zu sein.

Ayliva holt Hannover-Shows nach

„Alle Choreographien werden an meine aktuelle gesundheitliche Lage angepasst“, teilte Ayliva mit. An der Setlist ändere sich allerdings nichts, so der Popstar, der ein Treffen mit seinen Fans herbeisehnt: „Ich freue mich auf euch!“

Auch Fans aus Hannover können sich freuen. Denn die ausgefallenen Shows werden zwischen dem 4. und 6. November nachgeholt. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. „Für alle, die ihre Tickets bereits storniert und zurückgegeben haben: Wir arbeiten gerade an einer passenden Lösung für euch“, teilte Ayliva am Montagnachmittag mit.

Für die Shows in Stuttgart habe man keinen Ersatztermin finden können. Ticket-Inhaber sollen ihr Geld zurückbekommen.