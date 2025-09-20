Dortmunder vermietet sein Gästezimmer – nachts spielen sich laute Dinge ab

Schon seit fünf Jahren ist Tim Poloczek Gastgeber auf Airbnb. In seinem Gästezimmer in seiner Wohnung im Dortmunder Norden hat er schon so einige Gäste aus der ganzen Welt beherbergt. Doch bei manchen Gästen hat er in der Nacht vermehrt laute Geräusche gehört.

Daher hat Tim einen Entschluss gefasst: Er vermietet nur noch an Einzelgäste und nicht mehr an Pärchen. Diese hatten auf seiner Schlafcouch mit Federkernmatratze „zu viel Sex“, wie er berichtet. Als Gastgeber wollte er das glückliche Pärchen natürlich nicht durch seine Anwesenheit stören.

„Es ist ein schönes Taschengeld“

In Tims Gästezimmer im Norden von Dortmund finden immer wieder Airbnb-Gäste eine Unterkunft. Eine Übernachtung bei ihm kostet zwischen 40 und 45 Euro – deutlich billiger als die meisten Angebote in Dortmund. Jährlich verdient er durch sein Airbnb rund 4.500 Euro. Um das Geld geht es dem Gastgeber jedoch nicht. Gegenüber „Ruhr Nachrichten“ erklärt er: „Es ist ein schönes Taschengeld, mehr aber auch nicht.“

Während die Besucher das Gästezimmer ganz für sich alleine haben, teilen sie sich das Badezimmer und die Küche mit ihrem Gastgeber. Das Wohnzimmer bleibt meistens abgeschlossen. Nur, wenn Tim zu Hause ist, können die Gäste es betreten. Das ist jedoch nicht sehr oft, denn Tim arbeitet als DB-Disponent – häufig auch in der Nachtschicht. Die Gäste können sogar selbstständig durch ein elektronisches Türschloss in das Dortmunder Airbnb einchecken. Doch seine Abwesenheit stört nur die wenigsten Gäste. Gegenüber „Ruhr Nachrichten“ berichtet Tim: „Die meisten wollen alleine sein.“

Dortmunder begrüßt Touristen aus der ganzen Welt

In seiner Unterkunft begrüßt Tim Gäste aus der ganzen Welt. Am Wochenende übernachten in dem Gästezimmer Geflüchtete, die in Dortmund ihren B2-Deutschtest absolvieren wollen. Auch ein Dozent und Ärzte verbringen immer wieder die Nacht bei ihm.

Natürlich nutzen auch Touristen das Airbnb in Dortmund. Diese reisen meistens wegen Fußball oder Party in die Stadt. Tim berichtet, dass er mit seinen Gästen auch gerne mal abends ein Bierchen trinkt. Dabei findet er „die Leute aus dem Ausland“ am spannendsten.

Auf Airbnb ist Tim als „Gäste-Favorit“ gekennzeichnet und hat mit einer Gesamtbewertung von 4,95 Sternen fast ausschließlich gute Bewertungen. Sogar einen selbstgebauten Snackautomaten gibt es in dem Gästezimmer, wie man auf den Bildern auf Airbnb sehen kann. In seiner Dortmunder Wohnung hängt eine Tafel, auf der zufriedene Gäste eine Nachricht an ihren Gastgeber hinterlassen haben. Dort heißt es: „Danke für den guten Aufenthalt“ und „Es war schön hier, wir kommen wieder.“