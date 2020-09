A45: Granatenfund! Vollsperrung wegen Entschärfung

Granatenfund auf der A45!

Am Mittwoch wurden am Autobahnkreuz Dortmund-Hafen Granaten gefunden. Die Entschärfung sollte noch am Nachmittag erfolgen. Die A45 ist deshalb aktuell zwischen Autobahnkreuz Dortmund-Hafen und Autobahnkreuz Dortmund-West gesperrt.

A45: Vollsperrung nach Granatenfund

Während zunächst der Wischlinger Weg von der Sperrung betroffen war, wurde gegen 14.35 Uhr auch die A45 gesperrt. Die Sperrung betrifft beide Fahrtrichtungen und findet an beiden Autobahnkreuzen statt.

Der Verkehrsfluss am Kreuz Dortmund-Hafen wird entsprechend nur in Richtung Süden gesperrt, der am Kreuz Dortmund-West nur in Richtung Norden. Polizei und Ordnungsamt bitten Autofahrer, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Stadt Dortmund teilte um 14.58 Uhr via Twitter mit: „Der Kampfmittelexperte beginnt jetzt mit der Entschärfung der beiden Granaten. Die A45 bleibt zwischen Autobahnkreuz Dortmund-Hafen und Autobahnkreuz Dortmund-West bis nach der Entschärfung gesperrt.“ Bei Säuberungsarbeiten der EDG wurden zwei Granaten gefunden, welche aus dem Zweiten Weltkrieg stammen.

#dobombe: Der Kampfmittelexperte beginnt jetzt mit der Entschärfung der beiden Granaten. Die A45 bleibt zw. AK Dortmund-Hafen und AK Dortmund-West bis nach der Entschärfung gesperrt. — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) September 16, 2020

Anwohner müssen Häuser verlassen - Beeinträchtigung beim Busverkehr

Circa 80 Anwohner müssen den etwa 100 Meter großen Evakuierungsradius ab jetzt verlassen. Außerdem ist auch die Buslinie 460 von der Granatenentschärfung betroffen. Sie fährt seit 14.30 Uhr eine weiträumige Umleitung, kann jedoch weiterhin alle regulären Haltestellen bedienen. Dadurch sind „geringfügige“ Verspätungen möglich.