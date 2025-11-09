Autofahrer schießt nach Streit auf A45 in Dortmund auf vollkommen Fremde++ Zwei Verletzte

Großeinsatz der Polizei nach Schüssen auf der A45 in Dortmund! Am Sonntagvormittag (9. November) soll gegen 11.45 Uhr auf der Höhe der Ausfahrt Dortmund-Marten in Fahrtrichtung Oberhausen ein Streit zwischen zwei sich unbekannten Autofahrern vollkommen aus dem Ruder gelaufen sein. Das bestätigte die Autobahnpolizei auf Nachfrage von DER WESTEN.

Als die beiden Autofahrer sowie eine Insassin aus dem Auto stiegen, zückte einer der beiden Pkw-Fahrer eine PTB-Waffe. Er schoss auf seine Gegenüber. Ein Fahrzeugführer und eine Insassin wurden dabei leicht verletzt. Der tatverdächtige Schüsse ergriff die Flucht. Die Fahndung nach ihm läuft, wie die Autobahnpolizei gegenüber DER WESTEN angab.

Streit auf A45 in Dortmund eskaliert

Worum es bei dem Streit ging, ist laut Angaben eines Polizeisprechers derzeit noch unklar. Die beiden Fahrzeugführer sollen sich allerdings nicht gekannt haben, als es auf der A45 bei Dortmund zur Auseinandersetzung kam.

Die beiden Autofahrer hielten infolge an und stiegen neben einer Beifahrerin aus ihren Pkw aus. Ohne Vorwarnung zückte einer der beiden Fahrer eine Schreckschusswaffe und schoss auf seine Gegenüber ein. Die Frau wurde durch mindestens einen Schuss leicht verletzt und kam ins Krankenhaus, konnte aber bereits am Sonntag wieder entlassen werden. Der Autofahrer des Pkw wurde ebenfalls durch einen Schuss leicht verletzt, wurde aber vor Ort an der A45 in Dortmund ambulant behandelt. Neben den Dreien sollen sich noch weitere Beteiligte in den beiden Fahrzeugen befunden haben. Laut Informationen von DER WESTEN könnten darunter auch Kinder gewesen sein.

Auf der A45 bei Dortmund ist am Sonntagvormittag (9. November) ein Streit komplett eskaliert. Ein Mann zückte eine Waffe und schoss. Foto: ews 4 Video-Line TV

Tatverdächtiger Schütze auf der Flucht

Kurz nachdem die Schüsse an der A45 in Dortmund fielen, soll der tatverdächtige Schütze die Flucht ergriffen haben und sei seit Sonntagvormittag flüchtig, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei mitteilte.

Auch die Feuerwehr war nach dem Vorfall an der Dortmunder Autobahn vor Ort und soll sich um die übrigen Fahrzeuginsassen gekümmert haben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. „Sowas gehört leider mittlerweile zum Bild auf den Straßen. Man löst Streitigkeiten jetzt auch mit Schusswaffen“, bleibt auch beim Polizei-Sprecher nach dem Vorfall an der A45 in Dortmund ein bitterer Nachgeschmack.