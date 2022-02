A45 bei Dortmund: Chemie-Großeinsatz der Feuerwehr! Gefährliche Flüssigkeit tritt aus Lkw aus

Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

Chemie-Großeinsatz an der A45 bei Dortmund! Aus einem Lkw trat eine unbekannte Flüssigkeit aus.

Die Polizei sog den Wagen aus dem Verkehr und die Feuerwehr rückte zum Parkplatz Dortmund Westerfilde an der A45 aus. Nun ist bekannt, um welchen Stoff es sich dabei handelte.

A45 bei Dortmund: Großeinsatz der Feuerwehr – unbekannte Flüssigkeit tritt aus Lkw aus

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Dortmund gegenüber DER WESTEN bestätigte, lief der Einsatz bereits seit 15.30 Uhr. Die Polizei hatte im Vorfeld einen Lkw aus dem Verkehr gezogen, weil aus dem Tank eine zunächst unbekannte Flüssigkeit ausgetreten war. Die Feuerwehr war dann mit Löschzug, ABC-Spezialeinheit und Rettungsdienst vor Ort. Letzterer konnte jedoch schnell wieder fahren, da es keine Verletzten gab.

Die Feuerwehr wagte sich nur mit äußerster Vorsicht an den Lkw heran und setzte einen Drehleiterwagen ein. Foto: news4 Video-Line, Markus Wüllner

Das ist die Bundesautobahn A45:

verläuft von Dortmund über Hagen, Siegen, Wetzlar, Gießen und Hanau nach Aschaffenburg

Bestandteil der Europastraße 41

wird auch „Sauerlandlinie“ genannt

ist 257 Kilometer lang

ist in den 1960er-Jahren als zweite Verbindung zwischen dem Ruhrgebiet und Süddeutschland gebaut worden

Der betroffene Lkw wurde auf dem Parkplatz Westerfilde abgestellt und genauer untersucht. An der Öffnung des Tanks fanden die Einsatzkräfte eine eingetrocknete Flüssigkeit am Überlaufkranz. Dabei handelte es sich, so der Feuerwehrsprecher, um Oxalsäure Dihydrat. Offenbar trat die Säure bereits seit Menden aus dem Tank aus.

A45 bei Dortmund: Säure tritt aus Lkw aus! Hier ist Vorsicht geboten

Dabei handelt es sich um eine ätzende Flüssigkeit, die unter anderem zum Entfernen von Rostflecken oder als Bleichmittel eingesetzt wird. Sie ist gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und sollte unter keinen Umständen verschluckt werden. Nach Hautkontakt sollte man die betroffene Stelle gründlich mit Wasser abwaschen und kontaminierte Kleidung ebenfalls waschen.

Die Feuerwehr sichert zurzeit noch den Parkplatz. (mbo)