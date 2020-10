A45 bei Dortmund: Schwerer Lkw-Unfall! Hier musst du mit Stau rechnen

Bei einem Unfall auf der A45 bei Dortmund krachte ein Sattelzug in die Mittelleitplanke.

Wegen eines Lkw-Unfalls auf der A45 bei Dortmund kann es am Freitagmorgen zu Behinderungen im Berufsverkehr kommen.

Der Lkw war am späten Donnerstagabend auf der A45 zwischen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd in Fahrtrichtung Dortmund in die Mittelschutzplanke gekracht.

A45 bei Dortmund: Lkw kommt von Fahrbahn ab

Der Lkw kam am Donnerstagabend gegen 23.20 Uhr auf der A45 kurz vor der Anschlussstelle Hagen-Süd aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Das ist die A45:

die Autobahn A45 geht von Dortmund über Hagen, Siegen, Wetzlar, Gießen und Hanau nach Aschaffenburg

ist auf ihrer gesamten Länge Bestandteil der Europastraße 41

wird aufgrund ihres Streckenverlaufs auch Sauerlandlinie bezeichnet

wurde in den 1960ern als zweite Verbindung zwischen dem Ruhrgebiet und Süddeutschland gebaut

war die erste neu geplante Strecke nach dem Zweiten Weltkrieg, die nicht auf Planungen aus der NS-Zeit zurück ging

ist 257 Kilometer lang

Der Sattelzug fuhr dabei in eine Betongleitwand, die auf einer Länge von etwa 80 Metern beschädigt wurde. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

A45: Bergungsarbeiten dauern an – Verzögerungen für Autofahrer

Seit mehreren Stunden sind Kräfte der Polizei und Feuerwehr vor Ort. Zuerst wurde die Zugmaschine des Lkw geborgen.

Die Aufräumarbeiten auf der A45 dauern vermutlich noch bis mindestens 8 Uhr morgens an. Foto: Alex Talash

Seit 5 Uhr morgens arbeiten die Einsatzkräfte am Aufflieger, so ein Sprecher der Polizei Dortmund – die Bergung dauert vermutlich noch bis 8 Uhr an.

Mehr News aus der Region:

Autofahrer müssen mit massiven Verzögerungen auf der A45 rechnen, beide Richtungen sind aktuell nur einspurig befahrbar. Bereits um 5.40 Uhr bildete sich auf der A45 ein Stau mit einer Länge von fünf Kilometern.