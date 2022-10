A45 bei Dortmund: Mann fährt unter Brücke durch, auf einmal knallt ein Gegenstand auf das Auto

Heftiger Vorfall auf der A45 in Dortmund: Ein 31-Jähriger fuhr am Montagabend (17. Oktober) unter einer Brücke her – plötzlich traf ein schwerer Gegenstand sein Auto!

Das hätte ganz übel enden können – im schlimmsten Fall sogar mit dem Tod: Ein Mann durchfuhr die A45 bei Dortmund, dann wurde ein schwerer Gegenstand offenbar von der dortigen Brücke geworfen.

A45 bei Dortmund: Mann bleibt bei heimtückischer Attacke unverletzt

Die Tat wertet die Polizei als versuchtes Tötungsdelikt. Eine Mordkommission ermittelt, die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Dortmunder war gegen 23.05 Uhr auf der A45 in Richtung Frankfurt unterwegs. In Höhe der Brücke Westerwikstraße (Dortmund-Westerfilde) bemerkte er plötzlich einen Einschlag an der Beifahrerseite. Die dortige Scheibe splitterte. Er stoppte sein Auto. Glücklicherweise blieb der 31-Jährige unverletzt.

Auch interessant: Dortmund: Auto kracht frontal in Straßenbahn – Totalschaden!

A45 bei Dortmund: Polizei auf der Suche nach Zeugen

Im Umfeld fanden die Beamten den Fuß einer Leitbarke (Gewicht: fast 30 kg). Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die im Bereich der Brücke an der Westerwikstraße verdächtige Personen beobachtet haben. Wenn du etwas gesehen hast, dann melde dich unter der Nummer 0231/132-7441.