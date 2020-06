A45 bei Dortmund: Lebensgefahr! Baustellen-Arbeiter von Auto erfasst

Dortmund. Auf der A45 bei Dortmund hat es am Dienstagabend einen schweren Unfall gegeben. Dabei wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt.

Gegen 21 Uhr sollte ersten Erkenntnissen zufolge eine Nachtbaustelle auf der A45 bei Dortmund in Fahrtrichtung Frankfurt aufgebaut werden. Dazu war einer der Mitarbeiter der Baufirma gerade dabei, ein Verkehrszeichen aufzustellen, als es plötzlich passierte.

Baustellen-Mitarbeiter wird auf A45 bei Dortmund von Auto erfasst und auf Fahrbahn geschleudert

Eine Frau erfasste laut Polizei den Mann mit ihrem Auto. Er wurde auf die Fahrbahn geschleudert und lebensgefährlich verletzt.

Er hatte neben der Mittelschutzplanke gestanden, als der Unfall passierte.

Auf der A45 bei Dortmund hat es einen schweren Unfall gegeben. Foto: Alex Talash

Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, ist noch vollkommen unklar. Der Verletzte war am Dienstagabend in einem kritischen Zustand und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallstatistik der Autobahnpolizei Dortmund

Zahl der Unfälle auf Autobahnen im Gebiet Dortmund ist 2019 drastisch gestiegen

10.754 Unfälle gab es, was 331 mehr sind als 2018

Höchststand seit zehn Jahren

Gründe sind zu geringer Sicherheitsabstand, fehlerhaftes Überholen, Ablenkungen und zu schnelle Geschwindigkeit

13 Menschen sind 2019 gestorben

Zustand des Verletzten ist unklar

Die Autofahrerin und die Kollegen des Baustellen-Mitarbeiters erlitten einen Schock, die A45 wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.

Wie es dem Verletzten am Mittwochmorgen geht, ist noch unklar. (fb)