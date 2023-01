A44 bei Dortmund: Auto überschlägt sich bei voller Fahrt – Polizei hat einen üblen Verdacht

Die Autobahn ist des Deutschen liebstes Reiseziel. Dabei ruft der Hochgeschwindigkeitsverkehr seit Jahren Kritiker auf den Plan. Wohin das übermäßig schnelle Fahren führen kann, zeigt sich nun bei einem tragischen Zwischenfall auf der A44 bei Dortmund.

Dort gab es am Sonntag (16. Januar) einen schweren Unfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Als die Polizei auf der A44 bei Dortmund eintraf, erhärtete sich gleich ein übler Verdacht bezüglich des Unfallhergangs.

A44 bei Dortmund: Heftiger Unfall in den Morgenstunden

Das schwere Unglück ereignete sich gegen 6.44 Uhr. Ein Mann aus Brilon verunfallte mit seinem Wagen, ohne dass dabei weitere Fahrzeuge betroffen waren. Der 28-Jährige war nach Angaben der Polizei auf der A44 bei Dortmund unterwegs. Aus bislang ungeklärten Tatsachen kam er plötzlich von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich mehrfach, ehe er in einem Graben neben der Fahrbahn zum Stehen kam.

Schwer verletzt musste der junge Fahrer von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Auto war dagegen nicht mehr fahrtüchtig. Ein Abschleppwagen war nötig, um diesen wegzubekommen. Jetzt stellt sich die Frage, was zu dem Unfall führte.

Mann schwer verletzt

Noch an der Unfallstelle machten die eingesetzten Polizisten eine üble Entdeckung. So stellen sie bei dem auf der A44 bei Dortmund verunfallten Mann Alkoholgeruch fest. Davon alarmiert, entnahm man ihm in Krankenhaus eine Blutprobe.

Die Ergebnisse lassen noch auf sich warten. Ein Unfall in Folge von Alkoholkonsum kann allerdings nicht ausgeschlossen werden. Zudem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.

A44 bei Dortmund: War Alkoholkonsum schuld?

Laut des Statistischen Bundesamts ist Alkoholeinfluss am Steuer weiterhin ein verbreitetes Problem in Deutschland. 2021 verunglückten rund 16.426 Menschen unter Alkoholeinfluss. 165 von ihnen starben.