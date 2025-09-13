Tödlicher Unfall auf A40 Richtung Dortmund – Autofahrer stirbt nach Aufprall

Schrecklicher Verkehrsunfall auf der A40 in Richtung Dortmund! Am Freitagnachmittag (12. September) kam es zu einem schweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Der Autofahrer erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Noch ist die Ursache des Unfalls ungeklärt, wie die Polizei Düsseldorf in einer Pressemitteilung am Samstag (13. September) berichtet. Allem Anschein nach prallte der Pkw auf der A40 in Richtung Dortmund mit hoher Geschwindigkeit gegen den Sattelzug. Der tödliche Unfall passierte in Höhe der Anschlussstelle Neukirchen-Vluyn.

Tödlicher Unfall auf A40 in Richtung Dortmund

Nach ersten Berichten zufolge fuhr der 34-jährige Sattelzug-Fahrer aus Estland auf dem rechten Fahrstreifen der A40 in Richtung Dortmund, als er in Höhe der Anschlussstelle Neukirchen-Vluyn plötzlich einen Schlag im Heckbereich seinen Lkw bemerkte. Sofort hielt der Fahrer an und sah hinter sich ein Auto mit belgischer Zulassung auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle stehen. Das Auto war stark beschädigt.

Ersten Auswertungen der Einsatzkräfte zufolge fuhr der 55-jährige Fahrer des Pkw auf der A40 in Richtung Dortmund mit hoher Geschwindigkeit auf den Sattelzug des Esten auf. Der Sattelzug-Fahrer (34) erlitt einen Schock. Der Pkw-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Polizei sucht nach Zeugen

An der Unfallstelle sicherte das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve die Spuren des Unfalls. Die Ermittlungen sind aktuell im vollen Gange.

Aktuell sucht die Polizei Düsseldorf nach weiteren Verkehrsteilnehmern und Zeugen, die den tödlichen Unfall auf der A40 in Richtung Dortmund (Anschlussstelle Neukirchen-Vluyn) beobachten konnten. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte umgehend beim Verkehrskommissariat 1 der Polizei Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211 870 0.