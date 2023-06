Draußen hört man den Lärm der rasenden Fahrzeuge auf der A2 bei Dortmund – die Hitze (33 Grad) dagegen bleibt hier im Innern fern. Hier im Innern, das ist ein großer Raum, der der Andacht gilt. Im Klartext: Hier auf der A2 bei Dortmund befindet sich die älteste Autobahnkapelle Deutschlands – die früher eine Tankstelle während der Nazi-Zeit war!

Auf der A2 bei Dortmund in Fahrtrichtung Hamm können Pendler, Urlauber und Lkw-Fahrer eine Pause einlegen. Statt bei McDonald’s was zu essen oder einen Kaffee zu trinken, können sie auch in der Autobahnkapelle Rhynern Ruhe finden. Pro Jahr verzeichnet der zuständige Kirchenkreis Hamm rund 20.000 Besucher. Sie können Kerzen anzünden, sich ins Gästebuch eintragen oder einfach nur beten und sich ausruhen.

A2 bei Dortmund: Tankstelle aus der Nazi-Zeit heute älteste Autobahnkirche

Die Nazis hatten die Tankstelle 1939 bauen lassen, damals war die Reichsautobahn vom Ruhrgebiet nach Berlin seit 1934 im Bau gewesen. Lutz Kusch (59) ist Architekt des Kirchenkreises Hamm, erklärt gegenüber DER WESTEN: „Die Kapelle ist komplett kirchensteuer-befreit, finanziert sich lediglich über die Kerzenspende. Das Gebäude ist auch eines der ganz wenigen, die von einem weltlichen Bau, also der Tankstelle, zu einem sakralen umfunktioniert wurde.“

Wer sind aber die Menschen, die hier einkehren? DER WESTEN traf ein älteres polnisches Ehepaar, das auf der Durchreise nach Hannover waren. Der Mann im Alter von Ende 50: „Wir sind gläubig, wollten eine Pause machen und hier kurz beten. Natürlich zünden wir auch Kerzen an, lassen ein paar Euro hier.“ Ins Gästebuch eintragen will sich das Paar nicht, nach fünf Minuten Erholung geht es wieder raus in die Hitze und weiter in Richtung Hannover.

Früher eine Tankstelle aus der Nazi-Zeit, heute eine Autobahnkapelle auf der A2 bei Dortmund. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Polizei zieht sich hier manchmal zurück

Für Kusch keine Seltenheit. Er sagt: „Zum einen kommen religiöse Menschen her. Zum anderen aber auch Menschen, die keiner Kirchengemeinde angehören und bei denen Religion eher privat ist. Aber auch Nicht-Christen kommen her, um einen Ort zum Ruhen zu suchen. Wir habe hier auch öfters muslimische Lkw-Fahrer, die sich einfach erholen wollen.“ Es sei auch für Obdachlose möglich, hier zu übernachten.

Altar, Lesepult, drei Bänke und ein Fürbittenleuchter: die Autobahnkapelle der A2 bei Dortmund. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Was sagt er zur Geschichte dieses Baus? Der Architekt: „Das Gebäude ist typisch für Bauten aus der Nazi-Zeit. Die Balken sind überhöht, aufgemotzt und klar in der Heimatstil-Architektur zu verorten.“

Und: Sogar die Polizei ist hier nach Einsätzen auf der Autobahn präsent. Oft findet hier die Notfallseelsorge nach Unfällen statt. Kusch weiter: „Ein großes Christus-Kreuz haben wir bewusst nicht aufgestellt, weil wir niemanden ausschließen wollen. Hier darf und soll jeder einkehren, der will.“