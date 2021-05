A2 bei Dortmund: Schock für Autofahrer – sie trauen ihren Augen nicht, als ihnen DAS entgegenkommt

Dortmund. Was auf der A2 bei Dortmund über die Autobahn segelte, hatte Autofahrer sicherlich schockiert! Zum Glück wurde bei dieser Aktion niemand verletzt.

Wie die Polizei in Dortmund mitteilt, bot sich den Beamten ein „ungewöhnlicher Anblick“. In Richtung Oberhausen fanden sie in Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund-Nordost ein Kanu auf der Fahrbahn der A2.

A2 bei Dortmund: Kanu-Schock für Autofahrer

„Zwar war weit und breit kein Wasser zu sehen, dennoch machte sich ein Kanu gegen 14 Uhr selbstständig und „segelte“ auf die Fahrbahn“, schreibt die Polizei bei Facebook. Was nun zum Glück harmlos klingt, hätte aber böse ausgehen können.

Denn das grüne Kanu war auf dem Autodach nicht richtig befestigt. Aufgrund eines defekten Trägers verselbstständigte es sich und fiel auf den rechten Fahrstreifen. Glücklicherweise wurde weder jemand verletzt, noch ein Auto beschädigt.

Polizeibeamte, die gerade auf der A2 unterwegs waren, hielten sofort an und zogen das Kanu von der Fahrbahn, um Unfälle zu verhindern. Vom Standstreifen wurde es dann später abgeschleppt.

