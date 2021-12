A2 bei Dortmund: Schock für Lkw-Fahrerin – plötzlich hört sie einen lauten Knall

Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

Schock für eine Lkw-Fahrerin auf der A2!

Am frühen Dienstagmorgen musste auf der A2 bei Dortmund plötzlich die Feuerwehr ausrücken.

A2 bei Dortmund: Schock für Lkw-Fahrerin – es ertönt ein Knall

Während der Fahrt hörte die Fahrerin gegen 4.30 Uhr einen lauten Knall. Laut der Feuerwehr Dortmund befand sie sich gerade in Höhe des Parkplatzes „Kleine Herrenthey“ in Richtung Hannover. Sie fuhr umgehend an den Seitenstreifen und sah, dass ihr mit Krangewichten beladener Anhänger brannte.

Auf der A2 bei Dortmund knallte es plötzlich ganz laut. Foto: Feuerwehr Dortmund

---------------------------

Mehr aus Dortmund:

Dortmund: Einfach nur widerlich, was vor einer Moschee abgelegt wurde

A1 bei Dortmund: Heftiger Unfall nach Fahrbahnwechsel – fünf beteiligte Autos!

Dortmund: Kontrolleure überprüfen 3G-Regelung in der Bahn – dann eskaliert die Situation

---------------------------

Danach ging alles ganz schnell: Die Feuerwehr kam mit insgesamt 18 Kräften und fünf Löschfahrzeugen zur Brandstelle. Sie hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und verwendete ein Stahlrohr, um das Schlimmste verhindern zu können. Die Lkw-Fahrerin hatte also noch mal Glück im Unglück gehabt und überstand den plötzlichen Zwischenfall auf der A2 ohne Verletzungen.

-------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

--------------------

Bei den Löscharbeiten musste für eine kurze Zeit der rechte Fahrstreifen auf der A2 komplett gesperrt werden. (jhe)